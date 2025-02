US Open de taekwondo : Raimanutea Maraetefau décroche l'or aux États-Unis

Huit athlètes du Tahitian Martial Spirit ont frappé fort à l’US Open de taekwondo à Reno, les 15 et 16 février. Les Tahitiens se sont mêlés aux plus de 1 000 combattants venus des quatre coins du monde. Chez les juniors, Raimanutea Maraetefau du TMS a décroché l’or.

Les athlètes de Tahitian Martial Spirit venaient de boucler l'Open du Canada quand ils ont enchaîné avec l'Open de taekwondo aux Etats-Unis. Plus de 1 000 combattants venus de Jordanie, Russie, Argentine, Brésil, USA, Guatemala, Corée, Japon, Canada, Hongrie ou encore Mexique étaient présents.

TMS était l'unique club de la presqu'île représenté sur la scène mondiale. Il s'agissait d'une première pour eux à un niveau aussi élevé.

Une médaille et une expérience en or

Tahiti repart avec une médaille d'or chez les juniors garçons de plus de 78kg, remportée par Raimanutea Maraetefau. "Revenir sur les tatamis après plusieurs années d'absence et décrocher l'or dans une compétition aussi relevée, c’est une sensation indescriptible ! J'ai fait confiance à mes coachs, je me suis donné à fond, et aujourd’hui, je suis fier de ce que j’ai accompli. Ce n'est que le début !" lance le jeune homme.

D'autres clubs de Tahiti ont également participé, remportant une médaille d’argent et une médaille de bronze le samedi.

Dimanche 16 février, les deux seniors du TMS n'ont pas ramené de médailles mais ont offert du beau spectacle face à des adversaires redoutables. "Avec encore plus de travail, la victoire sera pour nous la prochaine fois !" espère Kawehi Iorss (-62kg).

C’est frustrant de perdre toujours à quelques points. Mais ça nous prouve qu’on est à la hauteur. Kawehi Iorss (-62kg)

"Les combats étaient d’un niveau incroyable. On savait qu’on n’était pas là pour une promenade de santé, et on a tout donné. Maintenant, place à l’analyse et au travail pour revenir plus forts !" affirme à son tour Rahiti Iorss (-74kg).

Les combattants du Tahitian Martial Spirit se sont bien battus aux Etats-Unis ! • ©Tahitian Martial Spirit

Pour les athlètes du club de la presqu'île comme pour les autres combattants, l'expérience restera gravée et servira de leçon, à tous. "L’arbitrage n’était pas en notre faveur, mais on est aux États-Unis, donc c’est à nous de faire la différence et de prouver notre valeur. On ne doit laisser aucun doute sur nos victoires, et ça, on le travaillera au retour !" estime Tevainui Teipoarii (-61kg).

Première compétition internationale pour moi et je ne vais pas mentir : c’était vraiment dur ! Mais maintenant, je sais où j’en suis et ce que je dois améliorer pour être au niveau. Heitiare Amaru (-51kg)

Cette participation a été un véritable défi pour Rumatahina Duvale (-59kg), qui a dû perdre cinq kilos pour la compétition. "Ce n’était pas facile. Heureusement, j’ai été bien entourée et soutenue par mon club, ce qui m’a permis d’arriver prête le jour J" relate la jeune femme.

Ces voyages sont entièrement financés par le club, qui ne bénéficie d'aucun sponsor ni soutien budgétaire. Ventes de plats, carwash, actions solidaires… Les plus jeunes aussi se sont retroussé les manches pour rendre ce rêve possible. "Amener huit athlètes sur un Open international sans aucune aide extérieure, c'est déjà une victoire en soi. Nos jeunes ont prouvé qu’ils étaient prêts à tout pour vivre cette expérience, et ils en ressortent grandis. On a vu leurs erreurs, on a vu leur potentiel, et on sait qu’ils reviendront encore plus forts. On continue le travail" exprime le coach et président du club Teahi Iorss.

Avec communiqué