Punaauia : manifestation de riverains contre un projet immobilier

Ce jeudi 11 janvier, des riverains de la Vaitiamanino 1 ont bloqué l’accès à leur servitude. Ils revendiquent la terre et sont contre tous travaux d’empiètement, dont notamment ceux liés à la construction d’un bâtiment. Le promoteur immobilier du projet a fait appel à un huissier de justice pour constater l’infraction. Explications.

Polynésie la 1ère (MLSF), Laina Tetuanui •

Ce matin, à la pointe des pêcheurs, à Punaauia, des riverains de la servitude Vaitiamanino, au PK15, ont entravé les travaux de construction de la résidence River Park. Ils ont installé une chaîne empêchant l'accès au chantier.

Tavita Hopu se dit propriétaire de la route où a été construite l'entrée de l'immeuble. "Nous avons les documents comme quoi nous sommes les vrais propriétaires. J'ai été jugé trois fois, j'ai été débouté dans le jugement mais je maintiens au niveau des documents que les anciens nous ont laissés (...) Tout ce que je veux est qu'ils n'empruntent pas mon chemin et avoir un dialogue avec eux".

©polynesie



Teiva Raffin, mandataire du promoteur, s'est rendu sur les lieux accompagné d'un huissier de justice pour constater l'entrave. Teiva Raffin affirme que la route territoriale RT15 est une route publique. Si les travaux sont bloqués, le chantier va prendre du retard. "On va attaquer au tribunal pour des dommages et intérêts (...) C'est une attitude stupide car il a mis cette chaîne en septembre or les travaux ont commencé il y a un an et demi, il aurait pu la mettre avant (...) Il a été condamné à retirer la chaîne avec une astreinte de 100 000 Fcfp par jour sous dix jours. Les dix jours sont écoulés, le juge a autorisé le promoteur de retirer la chaîne par ses propres moyens s'il faut ! ".