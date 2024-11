Quatorze jeunes ont bénéficié d'une formation militaire dispensée par le Rimap d'Arue

Depuis le début de la semaine, quatorze jeunes de 16 à 18 ans, étudiants pour la plupart, sont réunis au RIMaP-P pour suivre la deuxième formation militaire Terre de l'année. Ils arrivent au bout de leur entraînement intensif.

Durant cinq jours, quatorze jeunes ont participé à des activités physiques et militaires qui leur permettent de se familiariser avec l'Armée de Terre. Ils ont été mis en situation réelle, effectué des courses au chenil de Papeari, passé une nuit en bivouac avec comme principal objectif : renforcer l'esprit de cohésion et du vivre ensemble.

Pour leur cinquième et dernier jour de formation, le groupe a pu goûter au parcours d'obstacle. Il plaît surtout aux plus sportifs d'entre eux. "Mon préféré c'est le 'ramper'. C'est plus physique et plus difficile. Du coup cela me donne envie de continuer jusqu'au bout et de ne jamais abandonner" sourit Henry Kam, élève du lycée professionnel de Mahina.

Susciter des vocations

Ces volontaires, déjà intéressés par les métiers de l’Armée, ont pu découvrir en partie l’armée de terre et la vie en régiment. "J'ai envie de m'engager et apprendre la vie militaire, parce que j'aime ça, les activités, la cohésion entre nous. J'aime tout !" s'exclame Keyllanie Kaua, élève de l'école hôtelière Te parepare. Une voix s'ouvre donc pour cette jeune femme...

Quant aux formateurs, ils y voient une occasion de repérer et évaluer les différents volontaires. "On voit déjà sur l'ensemble du groupe ceux qui ont plus de facilité que d'autres. Et on sait déjà plus ou moins s'il y a des futurs recrutements, les orientations qu'on peut amener sur certains jeunes" Adjudant-Chef William.

Une dizaine d'autres formations similaires est dispensée par le régiment d'Arue.