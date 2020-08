Quid des animaux errants à Bora Bora ?

Des bénévoles motivés, un terrain mis à disposition de l'association et une Convention d’Accès à l’Emploi (CAE).

Regardez Antoine Sénéze le vice-président de l'association Bora Bora Animara répond à notre correspondante sur place Rozana Maihota

L'association Bora Bora Animara continue son travail de terrain sur la perle du Pacifique, depuis un an le fonctionnement du chenil est un atout et les militants de la cause animale, très motivés pour le changement des mentalités, mènent aussi des campagnes de stérilisation. Ils militent auprès de la population pour favoriser l'adoption des animaux.Pour rappel, des lois existent contre la maltraitance faite aux animaux, la peine peut aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement.