Raiatea : l'agrandissement de la marine de Tevaitoa inquiète

Elle a fait couler beaucoup d'encre et s'est retrouvée au cœur de procédures judiciaires. La marina de Tevaitoa est désormais inaugurée. L'association A paruru ia Tevaitoa et les habitants de la commune restent néanmoins très préoccupés par un nouveau projet de la commune : celui de poursuivre l'agrandissement de la marina et donc de remblayer la parcelle adjacente.

Elle est dotée de 30 emplacements destinés aux pêcheurs professionnels et aux plaisanciers. La marina de Tevaitoa est flambant neuve mais pas assez grande selon la commune. Pour y accueillir la capitainerie, l'objectif est de remblayer la parcelle attenante. Un projet qui attise la colère des habitants.

Lobjectif est de remblayer la parcelle attenante • ©Polynésie La 1ère

"C'est plus une île sacrée, ce qu'on fait là c'est qu'on est en train de détruire", dénonce Jean-Luc Holman, habitant de Tevaitoa. Clément Holman lui aussi fait part de son mécontentement :

"Ici c'est un endroit où on vient pêcher avec nos enfants et quand ils rentrent ils sont contents de savoir qu'ils ont du poisson, ça va dans leur assiette. Pour nous, c'est important de défendre, on ne veut pas de ce projet-là ça suffit". Clément Holman - habitant de Tevaitoa

Selon Gérard Goltz, président de l'association A paruru ia Tevaitoa, cette baie doit être protégée car elle y abrite des varo, crabes et autres carangues. Un garde mangé riche qui bénéficie à la population des environs. "Nous nous sommes battus pour ce coin-là, on a obtenu une décision d'annulation du premier projet, on ne veut pas d'un deuxièmes remblai, ça me paraît logique", estime le président de l'association. Malgré tous les arguments avancés par l'association, la commune elle ne veut pas enterrer le projet de remblai.

"Dans le cadre du projet de l'extention de la marina dans la phase de deuxième tranche, on a eu des contacts il n'y a pas longtemps. On pourra faire des échanges entre les terrains de 2 000 mètres carrés qui sont en bord de route et ceux du Pays. Ce sont ces discussions que l'on doit mener prochainement" Cyril Tetuanui - maire de Tumaraa

Une rencontre entre le conseil municipal et propriétaires terriens devrait donc se tenir dans les mois à venir.