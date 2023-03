Raiatea : un défi ludique pour aimer les mathématiques

Dans le cadre de la semaine des mathématiques, un défi a été organisé au collège Anne Marie Javouhey de Uturoa le 16 mars, regroupant 140 élèves de différentes écoles de l'île, du CM1 à la sixième.

Les mathématiques, c'est souvent à double tranchant...Soit on aime, soit on déteste, "ça dépend du prof" diraient certains écoliers. Alors, à Raiatea, pour susciter l'intérêt des élèves, un groupe de professeurs a organisé un défi ludique pour s'exercer aux mathématiques. La journée s'est déroulée le 16 mars au collège Anne-Marie Javouhey à Uturoa.

Diverses écoles de l'île ont participé aux ateliers, "on a conçu les équipes en amont, (...) en mêlant plusieurs écoles, avec par exemple un CM1 de Vaiaau et un CM2 de Apooiti", précise Vianney Bordron,

professeur de maths. Un bon moyen de créer du lien entre les élèves, d'insuffler l'esprit d'équipe et évidemment de donner goût aux mathématiques, "parce-que si on n'aime pas ce qu'on fait, cela devient compliqué. Donc susciter l'intérêt pour cette matière et le travail en équipe, coopératif et collaboratif, [c'est notre objectif]", poursuit le professeur.

Quand les enseignants s'investissent

Le matin, les groupes d'élèves ont dû résoudre plusieurs problèmes en un temps imparti. Chacun choisit sa stratégie et les points sont calculés en fonction du nombre de défis réalisés et validés par le correcteur. "Nos défis sont axés sur la manipulation de formes, (...) il y a des nombres, des puzzles divers, de la logique sur les nombres, donc même si cela se présente sous forme de jetons à manipuler, on n'est pas dans le seul registre de la géométrie. (...) Il s'agit de manipuler des jetons afin de répondre à un défi, qui fait appel à des recherches diverses : cognitives, intuition etc.", explique Vianney Bordron.

Puis l'après-midi a été consacrée à des ateliers plus physiques, alliant "sports et mathématiques dans des épreuves de relais, avec la manipulation d'un logiciel de programmation", poursuit l'enseignant.

Il a fallu cinq demi-journées à l'équipe pédagogique pour organiser cette belle rencontre. À l'issue, les trois meilleures équipes ont été récompensées.