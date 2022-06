Raromatai : les boxeurs préparent les championnats de Polynésie 2022

L'AS Taputapuatea boxing club a organisé sa seconde soirée de boxe le 10 juin à Avera, sous l’égide de la Fédération de boxe de Polynésie française et de la Ligue de boxe des Raromatai. 5 autres compétitions sont à venir à Raiatea. L'objectif : mettre en place une sélection pour les championnats de Polynésie, en octobre 2022.

MG / Ismaël Tahiata •

L’AS Taputapuatea boxing club prévoit plusieurs soirées de boxe en prévision des championnats de Polynésie, en octobre 2022. Le 10 juin, c'était la deuxième soirée, avec 20 combats au programme.

Des combats de baby boxe (5 à 9 ans), de boxe éducative (10 à 13 ans) et de boxe amateurs (14 ans et plus) auxquels huit clubs ont participé, dont 5 clubs de Raiatea, un club de Tahaa (Haamene) et deux clubs de Tahiti, invités pour l'occasion - les Tamarii Toroura de Pirae entraîné par Danilo Teua et le club des Toa Enana de Paea entraîné par Jeremy Adams. Les boxeuses se sont également affrontées.

Les rencontres ont débuté à 19 heures pour terminer à 1 heure. 5 autres rencontres sont prévues, en partenariat avec la Ligue de boxe des Raromatai (montée le 5 mars 2022), la Fédération polynésienne de boxe et le club concerné. La prochaine date est fixée au 8 juillet à Tumaraa par le club Team Family.

Les boxeurs des Îles Sous-le-Vent se préparent aux championnats de Polynésie. Une sélection doit être présentée en octobre prochain.