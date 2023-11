Ravahere Silloux au chevet des malades Polynésiens à Paris

À Paris pour préparer Miss France, Ravahere Silloux en a profité pour rendre une petite visite aux Polynésiens actuellement hospitalisés en métropole. Des rendez-vous d'humanité vécus en toute simplicité. Et pour chacun et chacune, des vœux de réussite. La soirée Miss France est prévue dans un mois à Dijon.

SR (MLMG) •

Un sourire pour aller de l'avant et une brassée d'amitié en vérité pour notre Miss Tahiti. À peine arrivée à Paris, notre reine de beauté sensible aux causes humanitaires s'est rendue à l'hôpital. Comme un rituel où les complicités riment avec humanité...et un souffle joyeux partagé où les patients mêlent leur vœux de réussite puisque notre Miss va partir en Guyane pour préparer l'élection de Miss France, prévue le samedi 16 décembre (heure de Paris).

Regardez le reportage de Jean Michel Mazerolle avec Maxime Lahuppe :