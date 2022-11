Recensement 2022 : la Polynésie compte 278 786 habitants

Les premiers résultats du recensement effectué entre le 18 aout et le 17 septembre sont tombés. En cinq ans, la population municipale augmente de 1,01 %. Une population vieillissante, concentrée principalement aux îles du Vent. On apprend aussi que le nombre d'habitants baisse aux Australes et aux Tuamotu. Le solde migratoire est par ailleurs déficitaire.

ET avec rédaction •

Nous sommes 278 786 habitants en Polynésie. C'est 1,01% de plus qu'il y a 5 ans, soit 570 individus supplémentaires par an sur la période. L'Insee, l'institut national de la statistique et des études économiques et l'Ispf, l'institut de la statistique de la Polynésie française ont livré, ce matin, les premiers chiffres du recensement de la population réalisé entre le 18 août et le 17 septembre dernier. Le nombre d'élus varie en fonction du nombre d'habitants. • ©Polynésie la 1ère Ce chiffre est en augmentation mais la croissance démographique évolue peu explique Nicole Cadenel, chef de la mission INSEE à Axelle Mésinèle :

L’archipel des Iles du Vent reste le plus peuplé avec 75% des Polynésiens qui s’y sont installés.

Au mois de décembre, l’ISPF rendra publiques les analyses sur les migrations.

Le recensement a par ailleurs révélé, en 2021, année de la crise COVID, une surmortalité de 595 décès. Pendant la campagne de recensement qui a eu lieu entre août et septembre. • ©Polynésie la 1ère Enfin si la collecte s’est bien passée il y a eu cette année, plus d’incidents notamment entre des agents et des chiens. 15 morsures graves contre 2 en 2017.

partager l'article