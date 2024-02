Recensement 2022 : les départs plus nombreux que les arrivées

Les résultats du dernier recensement en Polynésie se précisent. En 2022, nous étions près de 279 000 personnes à vivre dans cette collectivité du Pacifique sud. Un chiffre en augmentation depuis 5 ans, malgré un ralentissement démographique. Autre point important, les 3/4 des Polynésiens habitent à Tahiti et à Moorea.

James Heaux/Eric Tang •

En 2022, 279 000 personnes vivaient en Polynésie française. En cinq ans, la population a augmenté de près de 600 personnes par an, un rythme plus faible qu’auparavant.

278 786 précisément…. En Polynésie française, le ralentissement démographique amorcé il y a 20 ans se poursuit. entre 2017 et 2022 la population augmente de 1%. soit 570 personnes de plus par an en moyenne.

Elle s’accroît dans l’ensemble des archipels à l’exception des Australes et des Tuamotu. La population de la zone rurale de l’île de Tahiti augmente quant à elle plus rapidement qu’ailleurs. L’excédent des naissances sur les décès demeure le seul moteur de la croissance démographique, mais il se réduit avec la baisse de la fécondité.

Faa'a, Punaauia et Papeete

Selon les archipels et selon les îles, de grands contrastes sont mis en évidence par cette enquête. Plus 1,7% aux Raromata’i, moins 5,4% aux les Australes. Les îles du Vent rassemblent 3/4 de la population polynésienne soit 209 980. Faa'a est toujours la commune la plus peuplée, 29 830 habitants, Punaauia se rapproche et Papeete est en baisse de 1 point.



Malgré le vieillissement de la population, les Polynésiens restent plutôt jeunes : 28 % ont moins de 20 ans et 10 % en plus de 65 ans.

Les départs de Polynésie française sont plus nombreux que les arrivées : notamment 10 % des jeunes de 18 à 25 ans quittent le territoire, le solde migratoire est donc déficitaire de 1 300 personnes par an. Les natifs de la France hexagonale représentent 69% des arrivants.

Le solde migratoire est déficitaire. • ©ISPF

La taille des ménages continue de diminuer. Il passe de 3,5 en 2017 à 3,3 en 2022 alors qu’un ménage polynésien comptait 5,2 personnes en 1977. Plus de la moitié de la population vit dans une famille nombreuse ou dans un ménage composé de plusieurs familles.



La proportion de diplômés d’un baccalauréat continue sa progression (+ 26 %) et concerne 37 % des 15 ans ou plus.



Taux d'emploi en hausse

Concernant le taux d’emploi, il progresse de 3% depuis 2017. En 2022, 103 300 personnes déclaraient occuper un poste, 54% dans le secteur privé et 27% dans l’administration. Les hommes demeurent plus souvent en emploi que les femmes avec 52 % contre 42%.

En cinq ans, le taux d’emploi s’est développé dans les services et le BTP sous l’impulsion d’une activité touristique soutenue et de la construction de nouveaux logements. Le nombre de logements récents et de résidences secondaires augmente en effet significativement (qui incluent les meublés de tourisme loués par des particuliers)

Enfin l’enquête indique que près de 70 % des résidences principales sont connectées à internet avec des disparités géographiques.