Réforme de l'éducation : des rythmes scolaires allégés pour août 2024, les parents appelés aux urnes

Suite aux assises de l'éducation en mai 2022, la Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements invite les parents à voter parmi les cinq scénarios proposés pour des horaires allégés.

Mereini Gamblin / DGEE •

À partir de la prochaine rentrée scolaire, en août 2024 : fini les 27 heures dans écoles maternelles et élémentaires. Les semaines passeront à 24 heures de cours et les journées n'iront pas au-delà de 6 heures d'enseignement. Les horaires se veulent plus allégés et plus réguliers. Basée sur les échanges lors des Assises de l'éducation en mai 2022, la DGEE propose cinq scénarios pour une nouvelle organisation hebdomadaire :

Semaine de 5 jours

5 matinées et 4 après-midis

5 matinées et 3 après-midis

5 matinées et 2 après-midis

5 matinées

Semaine de 4 jours

4 matinées et 4 après-midis

Les parents sont appelés aux urnes du 11 au 15 mars 2024, dans toutes les écoles de Polynésie française. Chaque famille aura droit à un seul bulletin et votera dans l'école où sont inscrits le(s) enfant(s).

Le vote est organisé selon les modalités du vote pour le conseil d’école. Les horaires des écoles de chaque commune seront définis à partir des résultats calculés au niveau de la commune et annoncés le 29 avril 2024. Ils seront applicables à la rentrée 2024.

Tout est détaille ici : https://www.education.pf/rythmes-scolaires/