Remise de clés de 45 logements OPH en location-vente à Tikehau, Manihi et Takapoto

45 clés de résidences OPH à Tikehau, Manihi et Takapoto, aux Tuamotu, sont remises aux familles par le vice-président et ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, les 17 et 18 décembre.

MG avec communiqué •

Sur les 3 atolls, ces opérations de l’office polynésien de l'habitat (OPH) ont pour but de viabiliser des lots de 620 à 1000 m² sur des parcelles domaniales et y construire des fare OPH. Ainsi, à Tikehau, deux lotissements ont vu le jour : Tapirivaevae, composé de 8 logements de type F3 et F5 et Faatini, composé de 7 logements de type F3 et F4. A Manihi, le lotissement Poroa-Putotoro, situé sur le motu de l’aérodrome, se compose de 15 lots avec un fare OPH F3, F4 ou F5, et un espace vert commun de 850 m², aménagé pour le confort des familles. Enfin, à Takapoto, le lotissement Akauaga et ses 15 fare du F3 au F5 sont situés sur une parcelle accessible directement depuis la route principale, à 700m au Nord du village de Fakatopatere, offrant une façade sur le lagon. Loyers Ces programmes prévoyaient initialement la location-vente du terrain avec la possibilité pour les attributaires de bénéficier d’un fare OPH, en contrepartie d’une participation financière de 2 à 35% du prix du fare, calculée en fonction de leurs revenus et de la composition familiale. Face à la difficulté des familles de verser cette participation, le dispositif a été revu en location-vente du terrain et du fare pendant une durée de 5 ans. Les loyers vont de 10 700 Fcfp à 17 310 Fcfp. Les familles éligibles pourront bénéficier de l’aide familiale au logement (AFL) sur leur part locative. Le coût global de ces trois opérations revient à 888 965 184 Fcfp TTC, co-financés par l’Etat et le Pays dans le cadre du Contrat de Projets n°2 : 280 048 421 Fcfp pour les lotissements TAPIRIVAEVAE et FAATINI à Tikehau,

296 720 500 Fcfp pour le lotissement POROA-PUTOTORO à Manihi,

312 196 263 Fcfp pour le lotissement AKAUAGA à Takapoto. Au cours des prochains mois, 67 autres familles de Makemo, Hao, Kaukura et Nuku Hiva pourront emménager dans un logement neuf et en seront propriétaires à l’issue de la période de location-vente de 5 ans. Les futurs locataires ont été sélectionnés en commission d’attribution, après avoir constitué et déposé un dossier de demande de logement auprès de l’OPH. Ces opérations visent à inciter les populations natives à s’installer durablement dans les îles.

