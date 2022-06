Rencontre avec Kohio et Mahana, majors de promotion

Chaque année, les étudiants qui se sont démarqués par leur excellent travail sont récompensés dans leur filière. Ils reçoivent un chèque de cent mille francs, offert par des partenaires. La traditionnelle cérémonie de remise des attestations met à l’honneur leur travail, leur motivation et leur rigueur. Rencontre avec deux majors de promotion.

MG / Nicolas Suire •

Kohio est le meilleur élève de la filière informatique et Mahana arrive première en droit général. Tous deux poursuivent en master, pour se dessiner une belle carrière.

De brillants profils

À 21 ans, Kohio a tout du geek. Il passe 90 % de son temps devant son ordinateur, à programmer et jouer en réseau. Entouré de ses parents, il avoue ne jamais avoir rencontré de difficultés scolaires, à part l’ennui à un moment dans son parcours. Mais cela n’a duré qu’un temps. Aujourd’hui, il aime les études. Il est retenu major de la promotion 3e année d’informatique à l’université avec 16,87 de moyenne générale.

Mahana, elle, préfère arpenter les rayons de la bibliothèque universitaire, qu’elle connait d’ailleurs très bien. Elle y étudie et y exerce une activité de tutorat. Grâce à un travail studieux et acharné, Mahana est major de sa promotion en droit général, avec plus de 16,5 de moyenne en 3e année de licence.

Kohio nous montre avec une certaine fierté, le programme d’archivage de dossier qu’il a réécrit lors de son stage en entreprise. Un programme déficient qu’il a rendu performant, à lui seul, en 2 semaines. Ces compétences lui ont valu bien plus que des éloges.

C’est également à force de travail que Mahana est devenue une étudiante modèle et plébiscitée par ses professeurs, mais également par son petit ami, avec qui elle partage sa vie depuis 3 ans.

Et après ?

Kohio s’est inscrit en master à l’université de Bordeaux, en formation systèmes autonomes et robotiques. Très intéressé par l’intelligence artificielle, il souhaite travailler pour des entreprises entièrement dédiées à la robotique.

Mahana souhaite, quant à elle, intégrer l’administration publique ou être juriste dans une entreprise à l'issue de son master, et ce, dans le but de créer un jour sa propre société d’import-export.

Kohio comme Mahana possèdent toutes les cartes en mains pour accomplir leur rêve. Ils n’ont plus qu’à s’atteler à la tâche.