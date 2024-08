Rentrée scolaire à Tubuai : miser sur les jeux pour favoriser la cohésion !

À Tubuai, dans l'archipel des Australes, le collège de Mataura a misé sur une rentrée ludique avec des jeux et du partage. De quoi motiver les élèves tout au long de l'année scolaire.

Melissa Chongue, Roheiarii Harevaa, Mereini Gamblin •

Et si on apprenait tout en s’amusant ? Au collège Mataura à Tubuai, Madame Putoa et ses élèves abordent la rentrée scolaire avec une nouvelle recette : Activités ludiques en salle et en plein air, installation d’un climat de confiance et de respect à travers des jeux, comme celui baptisé Switch. « Cela permet de créer un contraste en classe et surtout de permettre aux élèves de tous types d'apprentissage de s’épanouir », confie Hinerava Putoa, professeur de mathématiques et sciences.

Mitiarii Doom, ancien élève du collège parti étudier la physique en Métropole, encourage les jeunes de troisième pour cette nouvelle année scolaire. • ©Roheiarii Harevaa / Polynésie la 1ère

Il y a quelques années encore, Mitiarii Doom était installé sur l'une des tables de l'établissement. Cet ancien du collège étudie désormais la physique en Métropole et se tient face aux élèves de troisième, aux yeux desquels il incarne la persévérance. « Cela donne quelques exemples aux élèves », estime la jeune Tematahokai Chung Tien.

Moi j’ai pas eu cette chance d'avoir des intervenants auparavant. Je pense que c'est vraiment très bien de faire venir d'anciens élèves de la même école qu'eux, leur donner cette petite lumière comme ça quand ils partent à Tahiti, ils sont confiants. Mitiarii Doom – ancien élève du collège et étudiant en Métropole

Sept élèves en situation de handicap ont aussi fait leur rentrée. Depuis 2014, le collège bénéficie d'une classe ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire) dédiée aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap notamment cognitif, afin de garantir leur inclusion et leur bien-être. Les encadrants sont très investis, à l'image de Thérèse Tehoiri, agent d’éducation. « On en a accompagné certains déjà depuis hier pour la reconnaissance des différents lieux dans leur nouvel établissement, surtout pour les 6ème » explique-t-elle.

Sept élèves en situation de handicap sont inscrits en classe ULIS pour l'année scolaire 2024-2025. • ©Roheiarii Harevaa / Polynésie la 1ère

Les Australes comptent deux collèges, celui de Mataura à Tubuai qui accueille les élèves de Rapa, et Raivavae et celui de Rurutu.