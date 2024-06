REPORTAGE - 115 Calédoniens de retour au Caillou

Ils peuvent finalement rentrer en Nouvelle-Calédonie. Ce dimanche 2 juin, à l’aéroport de Tahiti-Faa'a, 115 Calédoniens ont pu profiter d’un vol affrété par l’État transitant par Fidji, pour rentrer chez eux sur le Caillou. Un retour à la maison qu’ils attendaient depuis plus de trois semaines.

C’est un enregistrement qui rime avec soulagement pour cette famille Calédonienne, bloquée sur le fenua depuis plus de trois semaines. Il est 3h30 du matin, à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. 115 Calédoniens attendent de s'enregistrer pour enfin s'envoler vers leur pays. Tous n’ont qu’une idée en tête : rentrer chez eux auprès de leur famille.

Crise en Nouvelle-Calédonie : 115 Calédoniens de retour au Caillou • ©Polynésie La 1ère

"Je suis très contente de rentrer dans notre pays et retrouver surtout la famille qu'on a laissée. Triste aussi de quitter Papeete parce qu'on était avec des amis, la famille", confie Ismaëla Wendt qui admet avoir aussi la boule au ventre de ne pas savoir dans quel état elle va retrouver son fenua.

Parmi les ressortissants, des joueurs et le staff de l’AS Magenta, équipe de football venus participer à L’OFC Champions. Ils sont 30 en tout à prendre l’avion.

"Depuis un bon moment, on ressentait l'envie de retourner voir la famille, c'est difficile en ce moment au pays. Vivement qu'on rentre" Jean-Marie Hmaloko, joueur de l’AS Magenta

"On va rentrer dans nos familles tout simplement, le sport pour l'instant, c'est stoppé. Dès qu'on pourra reprendre les entraînements et la compétition, on sera prêt !", explique Thierry Marmonet, entraîneur des gardiens de but de l’AS Magenta.

D’ici les prochains jours, un autre vol devrait rapatrier les ressortissants qui sont encore bloqués en Nouvelle-Calédonie. Le Haut-commissariat l’assure dans un communiqué : "l’État, avec le Pays, reste pleinement mobilisé pour assurer, dans les meilleures conditions, le retour des Polynésiens et des Calédoniens vers leur domicile.".