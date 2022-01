Résidence Vaiopoia : nouvelle maison, nouvelles perspectives

Mardi 18 janvier 2022 est une date heureuse pour les familles nécessiteuses, qui vivaient auparavant dans la promiscuité. Celles-ci ont bénéficié de logements flambant neufs, construits dans la résidence sociale Vaiopoia à Papara, après des années d'attente.

RP / MG •

La résidence Vaiopoia à Papara a accueilli ses premiers locataires mardi 18 janvier 2022. Composée de 18 villas jumelées, la résidence dispose également d'une salle de réunion et d’une aire de jeux pour enfants et adultes.

Un rêve se concrétise, mais surtout, une nouvelle vie démarre pour ces parents, qui espéraient un jour pouvoir offrir un logement décent à leurs enfants. Aujourd'hui, c'est chose faite.

Nouvelle vie, nouvelles perspectives

Noel et Fararii viennent d'intégrer la résidence sociale Vaiopoia à Papara avec leurs trois enfants, après six ans d'attente. Il n'aura pas fallu longtemps à la cadette de la famille pour prendre ses marques.

Sophie, elle, a espéré douze années durant pouvoir emménager dans ce nouvel habitat. Il s'agit donc d'une étape cruciale dans sa vie et elle peut désormais envisager des projets avec son mari et sa petite fille de 11 ans. "Lors de l’inauguration de notre logement, on n’avait pas mots, on était heureux de pouvoir bénéficier d’un tel logement….On est prêts à payer le loyer de 53 000 cfp par mois, coûte que coûte" se réjouit la nouvelle résidente.

Le prix des loyers oscille entre 53 600 fcp pour un F3 et 85 300 fcp pour un F5.

L’Etat, le Pays et l’OPH ont co-financé 614 000 000 fcp au titre du contrat de projet.