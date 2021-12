RSMA de Hao - Début des grands travaux prévus le juillet 2022

Une forte délégation de militaires composé d’officiers du commandement du service militaire adapté basé à Paris se sont rendus à Hao afin de bien préparer l’installation de la future 4ème compagnie du RSMA-PF.

DC MA •

Des officiers du commandement du service militaire adapté basé à Paris, mais aussi des représentants de la formation professionnelle militaire, des responsables militaires d'infrastructures, de logistique, du service de santé, des finances, ou encore de l'informatique, une délégation importante accompagnait le haut-commissaire Dominique Sorain ce vendredi 3 décembre sur le petit atoll de Hao.

Une visite éclair qui n’a duré qu’une journée. L'objectif était de pouvoir se rendre compte de l’ampleur des travaux à mettre en œuvre pour mener le projet à bien.

Pour cela, la délégation militaire a donc visité les infrastructures existantes sur l’atoll (collège, école, dispensaire, ect..). Ces dernières vont être mises à disposition des premiers militaires qui auront la charge de débuter les travaux par la commune.

Visite de l'osmoseur au futur RSMA de Hao • ©MA

Trois grandes problématiques sur cet atoll isolé : l’énergie, l’eau et le foncier.

Pour l’énergie, les militaires ont été vite rassurés puisque la nouvelle centrale EDT de Hao pourra très largement fournir assez d’électricité pour leurs besoins énergétiques.

Pour l’eau, ils ont visité l’osmoseur (dessalinsisateur d’eau de mer ) du collège de Hao pour en observer le fonctionnement car le collège est un exemple en la matière puisqu’il est autonome en eau potable depuis sa création en 2000.

Pour le foncier, l’emplacement a été trouvé, il s’agit d’un terrain de presque 4 hectares appartenant à la commune, que les militaires ont arpentés et d’ores et déjà adoptés.

Visite du site du futur RSMA • ©MA

Dès janvier prochain, un premier chantier d’application ce déroulera sur l’atoll et très vite les choses vont s’accélérer puisque les premiers militaires permanents sont attendus pour le mois de juin ou juillet 2022, avec un début des grands travaux en 2022 également.