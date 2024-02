Rugby : "des joueurs passionnés" mais un manque de soutien selon Guilhem Guirado

L'ancien capitaine du XV de France Guilhem Guirado a rendu visite à certains clubs de rugby de la Polynésie. Invité par la fédération locale, il a été choisi pour devenir l'ambassadeur du programme Aito Rugby 2027 et observe un beau potentiel chez les joueurs de Tahiti, petits et grands.

Mereini Gamblin / David Chang / Maruki Dury •

Aito rugby 2027, c'est le nom d'un programme destiné à accompagner 20 jeunes espoirs, garçons et filles, âgés de moins de 23 ans, vers une double qualification : une formation sportive et une qualification scolaire ou universitaire. Et c'est l'ancien capitaine du XV de France, Guilhem Guirado, qui a été choisi pour en être l'ambassadeur.

À la rencontre des petits joueurs en herbe

Arrivé le 11 février en Polynésie pour une semaine seulement, il a fait un tour dans certaines écoles de rugby. Au stade de Oremu, sur les hauteurs de Faaa, les enfants avaient plein d’étoiles dans les yeux le 14 février dernier. Ils ont accueilli l'ancien vice-champion en chanson. Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de jouer devant une star du rugby...alors les enfants ont eu un petit peu de pression ! « Quand j’ai su qu’il était capitaine, j’étais sous le choc », s'est exclamée la petite Anavai, du club de rugby de Faaa.

©polynesie

L'ancien capitaine, qui vient de Perpignan dans le Sud Ouest de la France, apprécie ce moment avec les enfants de Tahiti. Il souhaite apporter à ces rugbymen en herbe son expertise et son soutien, car il remarque un manque cruel de développement dans la discipline en Polynésie.

On aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Mais il faut le construire. Si je suis venu, c'est pour me servir de mon expérience personnelle. Il y a plus de vingt ans, les centres de formation n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il a fallu beaucoup miser sur la formation. J'ai l'impression de me retrouver vingt ans en arrière, quand j'ai commencé, et qu'il y avait très très peu de solutions pour développer le rugby. Souvent les clubs partaient d'une feuille blanche, et aujourd'hui ils sont dotés de magnifiques structures pour accueillir les jeunes. Je pense, avec un projet concret, qu'on peut amener quelque chose aux jeunes et surtout leur transmettre les valeurs fortes du rugby. Guilhem Guirado

Talonneur durant toute sa carrière et joueur professionnel depuis près de 16 ans, Guilhem Guirado voit le potentiel Tahitien : "les Polynésiens aiment le combat donc je sais que ce programme va répondre à leurs attentes. On a rencontré de belles pépites. Je suis heureux de pouvoir me joindre à ce projet en tant qu'ambassadeur. (...) Sur l'entraînement et sur ce que j'ai pu voir des jeunes, j'ai vu des joueurs passionnés qui ont déjà des qualités requises pour jouer en haut niveau" constate-t-il. Pour atteindre cet objectif, il faudra accompagner garçons et filles et c'est tout l'enjeu du projet Aito Rugby 2027.

2024

2024 s'annonce riche : la fédération a déjà rencontré une trentaine d'éducateurs, prépare des déplacements à l'international pour pouvoir faire partir les joueurs chaque année, et doit recevoir en 2025-2026, des équipes du Pacifique.

Il va falloir préparer très rapidement ces joueurs pour se confronter à ce qui se fait de mieux dans le monde du rugby à 7 car le Pacifique, on le sait, est un région très relevée. On est très fiers d'avoir Guilhem Guirado. On va faire en sorte de le faire venir chaque année pour faire des points d'étape et porter ce projet en métropole. Gilles Lafitte Directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby

Tous ces projets sont entre les mains du nouveau bureau fédéral, renouvelé le 20 janvier et désormais présidé par Patrick Lopez Diot, en lieu et place de Laurent Tardieu.

Par ailleurs, Guilhem Guirado était également présent jeudi 15 février à Fautaua à l'occasion du match d'ouverture de la coupe de Tahiti opposant Faaa Rugby Aro au Papeete rugby club. Faaa a dominé les 80 minutes de match sans laisser la moindre occasion au club de la capitale et achevé son adversaire avec un score final de 49 à 0.