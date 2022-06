SAGA 2022, c'est parti !

La trentième édition de la SAGA s'installe à Toahotu du 26 juin au 31 juillet 2022. Cette année, l'événement à caractère social incontournable en Polynésie française va accueillir 720 enfants.

Mereini Gamblin •

Chaque année depuis 1993, grâce à l’école de voile d’Arue, des centaines de jeunes Polynésiens sont accueillis à Tahiti ou dans les îles pour un séjour autour de la voile et autres activités nautiques. Cette année, la SAGA s'installe à Toahotu du 26 juin au 31 juillet. 720 enfants vont en bénéficier, répartis par groupe sur les cinq semaines.

Aujourd'hui on a un savoir-faire, on des retours extraordinaire et humainement parlant, c'est une opération formidable. Doudou, organisateur de la SAGA

450 personnes sont mobilisés dans l'opération, dont les familles d'accueil, les partenaires, les services sociaux, et l'équipe de la SAGA.

Grâce à cet événement, ces jeunes issus de milieux "défavorisés" trouvent une sécurité affective et matérielle qui leur permet d'acquérir des valeurs, de renouer avec leur identité et de prendre conscience de certaines problématiques sociales et environnementales. Ils sont ainsi valorisés... Plusieurs enfants qui en ont bénéficié travaillent aujourd'hui avec la SAGA.

Dimanche 26 juin, un premier groupe de 220 enfants a débarqué, dont 90 dispatchés dans les 50 familles d'accueil volontaires. Chaque famille reçoit une enveloppe de 10 000 à 12 000 francs par enfant.

On aura un atelier sur l'environnement, un atelier de bouturage de corail, la fabrication de 'aumoa avec lesquels les enfants vont pouvoir repartir... Doudou, organisateur de la SAGA

Depuis 30 ans, 19 554 enfants de Tahiti et des îles ont pu bénéficier de la SAGA, grâce au très grand cœur de Henri Cornette de Saint-Cyr, alias Doudou.