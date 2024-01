Saint-Sylvestre : 20 infractions relevées sur 258 véhicules contrôlés

Les contrôles routiers se sont intensifiés ces derniers jours, les deux-roues ont été particulièrement ciblés, puisqu'ils sont impliqués dans 75 % des accidents mortels du fenua. Le 31 décembre, près de 220 gendarmes et policiers ont été déployés sur les axes routiers stratégiques.

Mereini Gamblin avec communiqué •

Le Haut-commissaire rappelle que la sécurité routière constitue une préoccupation de l’État en Polynésie française, pour éviter les accidents et sauver des vies. En cette période de vacances et de fêtes de fin d’année propices aux comportements dangereux, imprudents ou générateurs d’accidents, telle que la conduite en excès de vitesse ou sous l’empire de l’alcool, les contrôles routiers ont été multipliés ces derniers jours, en ciblant particulièrement les deux-roues impliquées dans 75 % des accidents mortels au fenua. Par ailleurs, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en œuvre, sous l’autorité du Haut-commissaire, par le commandement de la gendarmerie nationale en Polynésie française et la direction territoriale de la police nationale.

Dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, les forces de sécurité ont ainsi déployé un dispositif de contrôles routiers maillant l’île de Tahiti et les archipels éloignés, en présence de Mme Emilia HAVEZ, Directrice de cabinet du Haut-commissaire qui s’est rendue sur un point de contrôles routiers à Pirae, pour rappeler la mobilisation sans relâche des gendarmes et policiers toute l’année contre l’insécurité routière et saluer leur engagement en faveur de la protection de la population.

Ainsi, près de 220 gendarmes et policiers, tiennent plusieurs points de contrôles sur les axes routiers stratégiques, à l’occasion des fêtes du Nouvel An, afin de garantir la sécurité des usagers de la route.

Sur l’ensemble du territoire, 258 véhicules ont été contrôlés et 20 infractions ont été relevées, la nuit dernière, par les forces de l’ordre, dont notamment :