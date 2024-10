Saisie record de 3200 doses de LSD dans un colis par les douanes de l'aéroport

En plein contrôle de routine, les agents des douanes de l'aéroport de Tahiti Faa'a ont intercepté 3200 doses de cet hallucinogène habituellement consommé dans le milieu de la fête. De source proche de l'enquête, la drogue était cachée au milieu de cartes à jouer.

Pierre Emmanuel Garot •

Des saisies habituellement proches de 50 à 500 doses. Le trafic de LSD, bien connu des services de police et des enquêteurs anti-stup, a pris une nouvelle dimension en milieu de semaine dernière. Pas moins de 3200 doses ont été interceptées par les douanes à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, ont rapporté plusieurs médias locaux. Le LSD est connu pour ses propriétés puissamment hallucinogènes. Le colis était destiné à une boîte postale de Papeete. A l'heure actuelle, l'enquête a déjà permis de déterminer le mode opératoire du destinataire, un grand sportif du fenua. Celui-ci commandait les doses par l'intermédiaire d'un de ses amis. Le colis était alors récupéré par un membre de sa famille, sans que celui-ci se doute de quelque chose.

La dose peut se revendre 5000 FCP, ce qui ferai grimper la valeur de cette prise à 16 millions de FCP.

[MAJ] Le suspect a été interpellé et placé en détention provisoire le 11 Octobre, "pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et (...) importation non autorisée"