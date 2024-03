Salon de l'habitat 2024 : Les professionnels veulent maîtriser les coûts

La vingtième édition du salon de l'habitat, organisée par DB Tahiti, a ouvert ses portes hier le 7 mars, au parc-expo de Mama'o. L'événement s'y tient jusqu'à dimanche, avec près d'une centaine d'exposants. Bricolage, piscine, ameublement, électroménager, ou encore énergie solaire, il y a de tout... Mais attention, dans ce contexte d'inflation, ce ne sera pas à n'importe quel prix.

Shiquita Teiva / Jérôme Lee

Une construction durable et si possible à un prix compétitif, c’est ce que recherchent les Polynésiens. Comme Tinirau Tuke, venu de la commune de Arue. En faisant le tour du salon, il arrive plus ou moins à trouver son bonheur. Il compare les prix pour les maisons en kit, car elles sont plus faciles à monter, mais surtout parce que c'est le seul type de maison qu'il peut se permettre, il s'explique : "Parce que sinon, pour faire une maison, il faut des travailleurs, que tu dois payer."

Tinirau Tuke à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. • ©Polynésie La 1ère / Jérôme Lee

Sylvie Finne aussi a fait le déplacement, mais en bateau depuis Moorea. Elle a opté pour une maison en bois, avec des critères précis : "La qualité d'abord, puis quelque chose en bois et le prix bien évidemment."

Avec l’inflation, difficile pour les entreprises de baisser les prix à la vente. L'enseigne commerciale de l'office polynésien de l'habitat a pu vendre une quarantaine de maisons l’an passé. Tout en maîtrisant les surcoûts. Charles Verselli, commercial pour Fare Tropical affirme que :

"Quand les produits sont commandés, et bien ils sont mis à contribution à l'imposition, les taxes. Ensuite il y a des intermédiaires. Et nous l'OPH je pense que nous avons fait un très gros travail pour maîtriser cet impact."

Autre genre de maison qui attire les regards, les tiny house. Leur design minimaliste a de quoi séduire, mais ce n'est pas leur seul atout. Tuterai Ledoux détaille les qualités de leur produit phare : "le shelter, qui est un module compact, avec une petite terrasse. Et qui convient très bien pour le Airbnb, parce qu'il y a une bonne clientèle pour ça. Et on essaye d'optimiser avant tout sur l'espace pour réduire les coûts de la construction."

Des matières plus résistantes font également leur apparition. Dans l'un des stands d'exposition du salon, on découvre une imitation de fer à béton en fibre de verre, résine et époxy. Quatre fois plus léger, qui ne rouille pas, à un prix défiant toute concurrence.

L'imitation fer à béton, à gauche. • ©Polynésie La 1ère / Jérôme Lee

Pour y parvenir, Marc Garnier précise que : "On est arrivé à avoir un prix similaire à l'armature métallique, au ferraillage, malgré le fret et les droits d'entrée. Pour le moment nous payons les droits d’entrée, donc le but à l'avenir ce serait d'avoir un produit détaxé, comme le fer à béton."

Le salon de l’habitat et ses bonnes affaires, c'est au parc-expo de Mama'o jusqu'à ce dimanche 9 mars.