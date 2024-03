Salon de l'immobilier et de l'investissement : guider au mieux les demandeurs

La première édition avait attiré 1 800 visiteurs. Le Salon de l'immobilier et de l'investissement a ouvert ses portes ce vendredi 1er mars, à l'hôtel Hilton. Son ambition : guider au mieux les demandeurs. Où, quoi, comment investir, louer, acheter ou vendre ? Une trentaine d'exposants et de conférenciers espèrent pouvoir répondre aux attentes et donner vie à des projets.

Polynésie la 1ère (MLSF), Caroline Farhi, Mirko Vanfau •

Noémie et Quentin sont proches de la trentaine, chacun est CDI, tous les deux sont à la recherche d’un appartement F3 pour y vivre. Leur budget pour ce premier achat : environ 40 millions de Fcfp. "On se dit que c'est la bonne occasion car on a enfin une situation stable, il est temps de se lancer dans la vie et d'avoir notre bien à nous", confie la jeune femme. Pour l'heure, le choix du couple se porte sur un logement en construction, sur du neuf donc. Même si le marché est un peu tendu, admet Quentin.

Courtiers, notaires, promoteurs et agents immobiliers sont là pour conseiller les visiteurs de cette deuxième édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement. Les demandes des actifs concernent souvent l’agglomération de Papeete, les retraités, eux, préfèrent s’éloigner de la ville. Jules Tuariihionoa est conseillé et négociateur en immobilier. "Nous avons pas mal de clients polynésiens qui recherchent des maisons et des terrains, beaucoup recherchent à la presqu'île. Nous avons aussi des personnes qui viennent de l'extérieur, on a des médecins qui viennent travailler chez nous".

Dans l’ensemble, les visiteurs viennent avec un vrai projet immobilier. Mais certains sont là pour se renseigner sur des placements juteux grâce aux conférences organisées sur place. "On a des personnes qui s'occupent d'investissement et de placement sur des projets immobiliers. C'est intéressant de voir cette nouvelle tendance sur le crowdfunding et le participatif", analyse Amandine Launois, directrice de l'agence Red Soyu.

Noémie et Quentin ont presque finalisé leur achat, en passant par un courtier, ils ont obtenu un taux intéressant pour leur F3. "Le fait qu'on soit aidé par un courtier, ça peut devenir plus intéressant que si de nous-même on avait démarché les banques (...) Si on était passé directement avec les banques, ça aurait été plus de 4,60 et là on peut avoir 3,80...", confie Noémie. Le grand public a jusqu’à samedi 2 mars 18h pour concrétiser ou envisager un rêve d’investissement...