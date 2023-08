Salon de la rentrée : jour du bilan et des dernières bonnes affaires

Le Salon de la rentrée ferme ses portes aujourd'hui. C'est le moment pour les parents à la recherche de bonnes affaires de trouver la perle rare, mais aussi au comité organisateur de dresser un bilan... plutôt satisfaisant.

Le quatrième et dernier jour du Salon de la rentrée des sports et loisirs avait lieu ce dimanche 6 août au parc-expo de Mamao. Cette 15ème édition a rassemblé plus de 120 exposants ; des commerçants de vêtements, des clubs sportifs, des clubs d'activités extrascolaire, mais aussi des stands dans les domaines de l'habitat, l'artisanat, ou encore des associations sur l'autisme, le Fare Tamahau, des assurances scolaires etc...

Le comité organisateur dresse un bilan plutôt positif de l'événement. « Les gens sont vraiment venus au rendez-vous, explique Jennifer Pontini organisatrice. J'ai trouvé que les exposants ont vraiment bien joué le jeu. Ils ont proposé des offres promotionnelles sur le textile, le matériel scolaire etc. » Il a constaté énormément de passage durant le week-end. Les parents ont pu découvrir avec leurs enfants de nombreuses activités sportives en profitant des différentes animations et initiations. Ainsi, ils ont pu mieux se décider sur quelle activité choisir pour la rentrée scolaire.

Le Salon ferme ses portes à 17h cette après-midi.