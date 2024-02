Santé : nouvelle enquête GHS sur les jeunes de 13 à 17 ans

Les ministères de la Santé et de l'Education vont réaliser une enquête de santé GHS auprès d’un échantillon d’élèves du second degré, âgés de 13 à 17 ans. Une enquête portée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'idée : orienter les politiques internationales et locales de santé publique à destination de la jeunesse.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec communiqué •

Grâce au concours de la Direction Générale de l’Enseignement et de l’Education (DGEE) et des directeurs d’établissements, 3906 élèves de 32 collèges et lycées, du public et du privé de tout le territoire, ont été sélectionnés pour y participer.

La dernière grande enquête de ce type a été réalisée en 2016. Cette nouvelle enquête GSHS 2024 a pour objectif principal de mieux comprendre les comportements et les facteurs contribuant à la santé des jeunes scolarisés. Du 26 février au 28 mars, les jeunes de 169 classes de la 5ème à la 1ère seront invités à répondre à un questionnaire totalement anonyme de 45 questions.

Comparaison internationale et orientation des politiques

Cette enquête, qui se focalisera sur les facteurs et comportements influençant leur santé, vise à fournir des données cruciales pour établir des priorités, élaborer les programmes et les ressources en santé scolaire, et les politiques de santé spécifiquement dédiés aux jeunes.

Les domaines explorés seront : l’alimentation, l’activité physique, l’hygiène, le bien-être mental, les actes de violences, les relations amoureuses, la consommation d’alcool, de tabac et de drogues ainsi que les actes de violences involontaires.

Les résultats de cette enquête devraient permettre non seulement de comparer les différentes prévalences des déterminants en santé chez les jeunes à l’échelle internationale et communautaire du Pacifique, mais également d’établir des tendances au fil des années.