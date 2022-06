Scouts et guides de Polynésie : le grand rassemblement

Deux ans qu'ils ne se sont pas retrouvés. Les jeunes de l'association Scouts et guides de Polynésie se sont réunis à Vairao le 5 juin. Objectif : passer un week-end enrichissant tant sur le plan manuel, intellectuel que sur le plan social.

MG / Mélissa Chongue / Mirko Vanfau •

Nœud de cabestan, de chaise ou en tête d’alouette : plus d’une centaine d’enfants de 8 à 20 ans se sont exercés, dimanche 5 juin, aux rudiments du scoutisme. Les scouts et guides de Polynésie sont enchantés de se retrouver, après deux ans de covid. Les notions de vivre ensemble sont mises en avant, ainsi que la sécurité et les gestes de premiers secours.

Les enfants apprennent le jargon et les gestes, parfois compliqués... Même s’il faut suivre les règles et accomplir des tâches, l’ambiance reste tout de même bon enfant. Nul doute que ces enseignements serviront pour leur vie de jeunes adultes. Encore faut-il trouver plus d’encadrants bénévoles pour accompagner tout ce petit monde...