Sécurité routière : 23 morts sur les routes depuis le début 2024

"Je me suis fait prendre trois fois. Je suis déjà passé au tribunal", confie un des prévenus convoqué, ce mercredi, au tribunal. Ils sont une dizaine de récidivistes à passer devant le juge ce mercredi pour défaut de permis, conduite en état d’ivresse, ou encore en ayant fait usage de stupéfiants.

Des comportements qui ont coûté la vie à 23 personnes depuis janvier. Si les délits routiers initiaux sont traités en compositions pénales par un procureur, la récidive, elle, ne pardonne pas…

"Les gens qui ne comprennent pas et qui récidivent après la composition pénale, ça monte d'un cran, d'un deuxième cran et d'un troisième cran pour finir en juge unique circulation ou en comparution reconnaissance préalable de culpabilité (...) Quand on récidive, c'est beaucoup moins raisonnable et beaucoup plus cher, on arrive à des amendes à 100 000 Fcfp, de la prison avec sursis, des stages, etc.",