Une semaine portes ouvertes dans les écoles maternelles

Les parents du Fenua invités dans les classes de maternelle, pour mieux comprendre ce que font leurs enfants et les techniques pédagogiques des enseignants pour faire apprendre des choses aux tout petits. C'est l'objectif de la dixième édition de la semaine de l'école maternelle. À l'école Ruatama de Faa'a, Puurai, les parents ont ainsi pu découvrir la thématique de cette année, « l'imagier plurilingue des archipels de la Polynésie » ou comment apprendre des mots en se basant sur des images. Immersion dans cet article.

Charlotte Mestre / Jérôme Lee (mise en ligne : Kaline Lienard) •

Se glisser dans les savates de son enfant, lever le voile sur ce qu’il apprend et comment il l’apprend alors qu’hier encore il portait des couches, c’est ce que propose la semaine de l’école maternelle aux parents.

Durant une semaine, les parents sont invités dans les classes maternelles de leurs enfants. • ©Polynésie La 1ère / Jérôme Lee

C’est aussi l’occasion de découvrir d’autres facettes de son bout’chou, comme en témoigne une maman : « à la maison elle est fermée et quand je la vois ici à l'école elle est ouverte, elle parle à ses copains.» Un père ajoute à propos de sa fille : « Je trouve qu'elle est plus calme à l'école qu'à la maison. Les enfants sont beaucoup plus concentrés à l'école. »

Les enfants, heureux et fiers de montrer ce qu'ils apprennent à leurs parents. • ©Polynésie La 1ère / Jérôme Lee

Ce matin, les petits ont donc pu partager leurs exercices avec papa et maman, explorer avec eux l’imagier qui leur permet d’identifier les animaux, leur faire admirer leurs œuvres. Bref, leur montrer « tout ce que c’est moi qui l’ai fait et même que la maîtresse, elle a dit que je suis trop forte. » De quoi booster leur confiance en eux. Dallas Mooroa est en enseignante en section des petits, elle le confirme : « Lorsqu'ils voient leurs parents venir les voir travailler, ça les motive et ça les encourage à s'impliquer davantage dans ce qu'ils font à l'école. »

Organisée depuis dix ans par la Direction Générale de l’Education et des Enseignements, l’opération permet aussi de promouvoir le rôle de l’école dès le plus jeune âge. La directrice de l'école Ruatama, Vairea Holozet, constate que : « les parents ne comprennent pas facilement que dès la petite section on peut déjà apporter aux enfants des notions d'apprentissage. Et au fil du temps, avec les journées portes ouvertes que l'on organise et les informations que l'on donne aux parents, ils se rendent compte que très tôt, les enfants gagnent à venir à l'école. »

La récréation, moment préféré des enfants. • ©Polynésie La 1ère / Jérôme Lee

Jusqu’à vendredi les parents des 2-5 ans sont donc attendus dans les établissements. L’occasion de nouer des liens plus étroits avec les enseignants. Et peut-être même, pour les plus sages, de repartir avec un bon point.