SOCIETE. L'école hôtelière accueille des matahiapo pour un déjeuner de partage

Un mā'a tahiti revisité et des animations autour des jeux olympiques. C'était le déjeuner proposé par l'école hôtelière de Punaauia à ses invités ce midi. 70 matahiapo de Punaauia ont participé à cette évaluation de fin d'année de deux classes de bac pro. Ou comment allier formation et rencontre intergénérationnelle.

Charlotte Mestre / Patrick Tsing Tsing (mise en ligne : Kaline Lienard) •

Un accueil en grande pompe pour ces matahiapo et une expérience inédite pour les élèves de terminale bac pro cuisine de l'école hôtelière. Dans le cadre de leur projet de fin d'études, ils ont dû peaufiner tous leurs savoir-faire autour du service mais aussi se transformer en animateur.

April Tetauru, une élève de terminale du bac pro cuisine nous explique que : "Aujourd'hui, y a des animations comme les jeux. Notre but en tant que coach, c'est d'amuser les matahiapo et de leur faire découvrir les jeux d'aujourd'hui, qui sont basés sur les jeux olympiques."

Danses et chants ont rythmé l'accueil des matahiapo ce matin au lycée hôtelier. • ©Polynésie La 1ère / Patrick Tsing Tsing

Côté fourneaux, on s'active pour la préparation du repas. Au menu, panaccotta de lait de coco au thon fumé, soufflé de mautini (potiron) aux crevettes de la presqu'île, poulet fafa en lasagne de uru et rubiks cube de po'e aux cinq parfums : banane, manioc, mautini, taro et iho.

Titouan Fitoussi un autre élève de terminale bac pro cuisine décrit : "Ce sont les produits locaux. C'est du poisson surtout, qui est travaillé de différentes manières, donc ça ne pourrait que plaire. On reprend leurs traditions mais de façon plus originale. Et avec une vision de la nouvelle génération on va dire."

Mélanie Natua la professeure de service ajoute que : "L'enjeu c'est de pouvoir respecter la cuisson du soufflet. C’est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti il faut absolument le servir en salle, pour pas qu'il retombe. Et qu'il y ait bien cet effet qu'on attend d'un soufflé, dans une belle moitié de coco."

En coulisses ou plutôt en cuisine on s'active pour le plus grand bonheur de nos matahiapo. • ©Polynésie La 1ère / Patrick Tsing Tsing

Contrat rempli pour nos élèves, leurs convives sont conquis. Une dame déclare : "Pour moi c'est très bon, les élèves ont bien fait leur travail. "Une autre dame renchérit : "C'est très bien, on est bien accueilli, c'est super !"

Cet examen en conditions réelles et l'accueil des matahiapo sont une première. Une première que la direction de l'école hôtelière voudrait pérenniser et même développer, pour que les élèves puissent apprendre de leurs anciens.