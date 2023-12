Stérilisation : 60 millions xpf débloqués pour accompagner les associations et les propriétaires

Le Pays débloque 60 millions de francs en faveur de dix associations de protection animale de Polynésie afin de les aider à stériliser chiens et chats du fenua. Une campagne de stérilisation de nos animaux qui a débuté en septembre 2022 et doit se poursuivre en 2024.

À 52 ans, Marguerite Tamaititahio a fait du bien-être animal une préoccupation croissante. Dans le quartier tout le monde connait Maggy, ce petit bout de femme toujours souriante. Ce matin du 12 décembre, elle prend son bâton de pèlerin et sillonne les allées pour promouvoir la stérilisation, qui aide à freiner la multiplication de chiens errants et améliorer leurs conditions de vie.

"J'ai des animaux, j'ai des chiens, j'en avais même dix et je me suis débrouillée pour leur trouver des familles d'accueil. Je n'avais pas les moyens pour les stériliser. J'aime les chiens, j'aime les animaux, c'est comme des gens...c'est pour ça que je vais voir les gens pour aider les personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer pour stériliser leur(s) chien(s). Sur 30 000 xpf tu paies 12 000 et quelques avec l'aide de l'association. Mais il y a des gens qui ne peuvent toujours pas se le permettre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiens au bord de la route qui traînent. Si vous, vous pouvez aider les gens, chapeau !" s'exclame Marguerite, émue.

Responsabilité de chacun

En effet, les tarifs pratiqués par les cliniques vétérinaires freinent les propriétaires comme les associations :

à partir de 8 750 Fcfp pour la castration d’un chat

jusqu'à 25 150 Fcfp pour la stérilisation d’une chienne.

Autant dire que les 60 millions de subvention octroyés par le gouvernement Brotherson est une bonne nouvelle pour tout le monde -même s'il s’agit en réalité, de la continuité de la politique de gestion canine et féline initiée en septembre 2022. L’ancien gouvernement avait inscrit une enveloppe de 100 millions xpf au budget primitif de 2023.

Un propriétaire témoigne. Ses chiennes, qu'il a trouvé abandonnées dans un carton près du marché de Papeete, en sont déjà à la troisième portée. Une aide financière serait bienvenue pour faire stériliser ses animaux : "les deux premières portées ont été adoptées. Là, c'est la troisième portée, il en reste deux. On a réussi à donner les autres chiots. Pour stériliser, c'est trop cher...alors je suis pour qu'on aide les familles" confie-t-il.

De nombreux propriétaires en liste d'attente

Les listes d'attente des associations sont déjà longues...de nombreux propriétaires ont fait appel aux associations et c'est à peine si ces nouvelles subventions peuvent couvrir tous les frais engagés l'année passée pour accompagner les démarches de stérilisation. "On espère que cette aide pour la stérilisation sera reconduite en 2024. Les associations ont déjà de grandes listes d'attente mais il faut les contacter et se mettre en liste d'attente pour espérer avoir une aide" précise Carole Couturier, présidente de l'ARPAP (alliance pour le respect et la protection de Polynésie).

Les résultats de la campagne de stérilisation sont déjà visibles sur le nombre de stérilisations, mais pas sur le nombre de chiens errants car sont concernés, en priorité, des chats ou des chiens qui ont des propriétaires. "On espère étendre cela aux chiens errants pour pouvoir mieux contrôler la population canine. Il y a beaucoup de problèmes juridiques et pratiques à régler. Pour faire une campagne de stérilisation de masse des chiens errants, il nous faudrait une équipe de vétérinaires dédiée à cela sur quelques mois pour pouvoir sétriliser au maximum. Il y a toute une logistique" révèle Carole Couturier.

Pour pallier ce problème, l’assemblée de la Polynésie a voté un texte au mois de mars 2023, afin de faire appel à des vétérinaires étrangers, notamment ceux de Nouvelle-Zélande et d’Australie. "Des lois existent sur la divagation, les communes ont pris des arrêtés. Celles qui existent, ce serait bien de les faire appliquer" précise la présidente de l'ARPAP.

Quelques noms d'associations à contacter :