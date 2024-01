Suite à son accident à Hawaï, le surfeur Eimeo Czermak lance un appel aux dons

Après s'être gravement blessé lors des Pipe Line Masters en Décembre dernier, le surfeur Eimeo Czermak fait un appel à la solidarité sur les réseaux sociaux pour payer ses frais médicaux

Dans un post sur Instagram, ce lundi matin, Eimeo Czermak lance un appel aux dons via la plateforme "Gofundme". Le surfeur de la presqu’île écrit qu’il n’était pas couvert par une assurance, précaution que les organisateurs de la compétition n'avaient pas prise non plus.

"Je suis tombé sur une vague et j'ai endommagé ma moelle épinière et ma tête", raconte le surfeur de 20 ans sur le site de la plateforme solidaire. "Ceci a provoqué une grave commotion cérébrale en heurtant le récif".

J'ai été emmené en ambulance à l'unité de soins intensifs d'un hôpital local où ils ont effectué diverses procédures et, même si je leur ai dit que je n'avais pas d'assurance maladie, ils m'ont obligé à passer la nuit, ce qui m'a coûté 37 000 $. Eimeo Czermak

Depuis ce 13 Décembre 2023, Eimeo Czermal souffre aussi d'une dépression. Il indique que "la combinaison du trajet en ambulance, du séjour à l’hôpital, de l’IRM et d’autres tests a finalement coûté 55 000 $" (soit 6 Millions de FCP).

Il précise que s'il ne parvient pas à payer les frais d'hôpital, il pourrait ne plus retourner aux États-Unis ni surfer à Hawaï puisqu'originaire de Tahiti. "Cela me brise le cœur car Hawaï est comme une deuxième maison pour moi et a joué un rôle énorme dans le développement de ma carrière grâce aux compétitions majeures auxquelles j'ai pu participer là-bas. Si je ne peux pas retourner à Hawaï, cela aura un impact négatif énorme sur ma carrière de surfeur".

"J'espère que vous comprenez. Tout don, aide, et votre soutien compte beaucoup pour moi. J'espère revenir bientôt à 100%" conclut le surfeur.

Le montant de la cagnotte ouverte il y a trois jours s'élève, ce lundi, à 2300 dollars (soit 250 000 FCP)