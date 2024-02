Surf camp: profiter des vacances pour progresser

Depuis quelques années, la Tahiti Nui Surf School de Steven Pierson organise des surf camp durant les périodes de vacances. Agés de 7 à 12 ans, les jeunes surfeurs passent une semaine totalement dédiée à la pratique du surf. Si cette expédition favorise la progression des jeunes athlètes, elle permet surtout de leur faire découvrir des spots de la presqu’ile de Tahiti.

Ariihoe Tefaafana (mise en ligne: Kaline Lienard)

Sur le bateau, les élèves et leur professeur de surf Steven Pierson scrutent avec attention le récif et les vagues qui déferlent. Des conditions comme celles-ci sont un régal pour nos jeunes surfeurs. C’est seulement lors des surf camp pendant les vacances qu’ils ont la chance de surfer ce spot. Un spot qui requiert un certain niveau alors la sécurité prime et tous portent un casque, car comme l'explique Steven : "au niveau de la sécurité, il faut toujours faire attention, surtout au récif. Ne jamais tomber la tête la première, et les élèves ont un repère pour savoir où se positionner sur le spot. Je n'ai pas mis tout le monde à l'eau, pour l'instant ce sont les grands. Puis j'irais avec le groupe des plus petits, pour les placer moi-même afin qu'ils surfent quelques vagues."

Le casque obligatoire pour surfer en toute sécurité. • ©Polynésie La 1ère / Ariihoe Tefaafana

Mais pour avoir un bon niveau, cela passe également par le bon choix de matériel. Et ça aussi ça s’apprend. Kavei par exemple, a dû changer de planche. Il affirme "changer de planche car la première était trop large. C'est pour essayer de mieux partir dans la vague et mieux tuber."

Le surf camp permet également de se perfectionner à la maîtrise du grab. Une technique consistant à tenir le côté de sa planche pour se caler dans un tube. L’exercice est compliqué mais primordial pour espérer un jour dompter la mythique vague de Teahupoo. Naiki a tenté l'expérience aujourd'hui : "je voulais un tube, mais j'ai pas très bien géré la session, j'ai pas assez pivoté les épaules."

La technique du grab consiste à tenir le côté de sa planche pour se caler dans le tube. • ©Polynésie La 1ère / Ariihoe Tefaafana

Bien que le surf soit un sport individuel, le surf camp permet aux jeunes d’assimiler l’esprit d’équipe puisqu’ils passent 1 semaine complète ensemble. Ils apprennent à être autonomes et à vivre en communauté.

Le surf camp c'est aussi l'occasion d'apprendre à vivre en communauté. • ©Polynésie La 1ère / Ariihoe Tefaafana

A chaque vacances scolaires, une dizaine de jeunes surfeurs d’un niveau intermédiaire participent à ce surf camp, un surf camp rythmé par les conditions de vagues.