Surveillant fumeur d'ice : 1 an de prison ferme et interdiction définitive d'exercer la fonction

Après deux de ses collègues placés en détention provisoire pour trafic d'ice il y a 10 jours, c'était au tour de Pierre, surveillant pénitentiaire, 36 ans, d'être jugé en comparution immédiate pour la même infraction. Sauf que cette fois, la scène a été filmée par le détenu avec qui il a consommé la drogue dans une cellule de la prison de Tatutu.

ET/Natacha Szilagyi •

"Où va-t-on si les surveillants se mettent à fumer de l'ice avec les détenus ?", s'insurge le juge, 10 jours après le placement en détention provisoire de deux surveillants pénitentiaires pour trafic de stupéfiants dans l'enceinte de la prison de Tatutu ! Pierre, l'accusé, a, quant à lui, été filmé. Un piège selon la défense. "Lorsque la scène se déroule, il est filmé de manière très précise, et avec un téléphone qui est orienté là où il se trouvait. Quelques secondes après son départ, la vidéo s'arrête donc on comprend bien que l'auteur du film savait ce qu'il faisait", explique Robin Quinquis, avocat du prévenu.

Un fonctionnaire d'Etat sans histoire qui a sombré dans la dépression et la drogue. • ©Polynésie la 1ère

L'accusé assure qu'il n'avait jamais consommé de drogue il y a encore 6 mois. Le détenu avec lequel il a fumé de l'ice est décédé en détention il y a 15 jours. Le fléau qui ronge la Polynésie est entré sans faire de bruit en prison. "Ce qui me préoccupe surtout c'est que quelqu'un qui n'était pas du tout disposé à sombrer à cause de cela, en quelques bouffées d'ice se retrouve à voir sa vie brisée. Et ça, ça fait extrêmement peur parce que encore une fois c'est quelqu'un qui n'avait aucune appétence pour les stupéfiants il y a quelques mois", précise Robin Quinquis.

L'homme de 36 ans a été jugé coupable. Il est condamné à 1 an de prison ferme et à une interdiction définitive d'exercer le métier de surveillant pénitentiaire.