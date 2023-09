Synode de l'Église protestante Maohi : entre religion occidentale et idéaux indépendantistes

Ça swingue sous le chapiteau…les fidèles se réjouissent d’écouter les résolutions de leur président. Face à plusieurs élus présents, comme Tematai Legayic ou Antony Geros, François Pihaatae prononce un discours en tahitien éminemment politique.

Estimant que la Polynésie est un état à part entière, le représentant de l’église demande le respect du traité de Pomare 4, le retour de toutes les terres aux Polynésiens et réclame l’indépendance du Pays

On était déjà un État avant que l'État Français n'arrive ici.

Le Président se déclare contre la venue de six cents policiers français à l’occasion des jeux olympiques. Et quand il est questionné sur une éventuelle contradiction spirituelle, François Pihaatae manie à merveille la métaphore :

C'est vrai, c'est vrai. Ils ont emmené l'Evangile dans un pot. Mais on l'a planté et on s'est accaparés de l'histoire. Ce qui s'est passé en Israël, c'est notre histoire aujourd'hui.