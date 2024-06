Taekwondo et Jiu-Jitsu brésilien : 31 médailles pour le Tahitian Martial Spirit et un événement inédit à venir

Le club Tahitian Martial Spirit, grand champion de la Coupe Raromatai et de la Tavana Maohi Cup 2024, organise la première édition de la Tahitian Martial Spirit Grappler Gi Contest. Elle aura lieu le 7 septembre à Taravao. Tous les clubs de Polynésie sont invités à participer.

Mereini Gamblin avec communiqué •

Tahitian Martial Spirit existe depuis 2017 et compte à ce jour 200 licenciés en taekwondo et jiu-jitsu brésilien, les deux disciplines pratiquées au sein du club. Parmi ses inscrits, 28 taekwondoïstes et 40 jujitsukas ont participé à la Coupe Raromatai (rencontre sportive de taekwondo) à la Tavana Maohi Cup (championnat de jiu-jitsu brésilien), qui se sont tenues le même jour samedi 22 juin, à Tahaa et Mahina.

La Tavana Maohi Cup s'est tenue le samedi 22 juin, à Mahina. • ©Tahitian Martial Spirit

Les athlètes du Tahitian Martial Spirit ont remporté le plus grand nombre de médailles d'or, 31 au total, plaçant le club en pole position dans les deux compétitions. Guidés par Henrik, coach de jiu-jitsu, ainsi que Teahi, coach de taekwondo et président du club, les combattants ont pu s'exprimer sur les tatamis et rafler l'or sous le regard fier de leurs proches. Au-delà des trophées, TMS a reçu un prize money de 50 000 F, offert par STC Nutrition.

Le club a également reçu un prize money de 50 000F, offert par STC Nutrition. • ©Tahitian Martial Spirit

Tahitian Martial Spirit invite tous les pratiquants de jiu-jitsu le 7 septembre 2024 à Taravao à l'occasion de son prochain événement : la toute première Tahitian Martial Spirit Grappler Gi Contest. Cette rencontre inédite est réservée "uniquement aux personnes affiliées à la fédération [polynésienne de lutte, arts martiaux mixtes, jiu-jitsu brésilien et disciplines associées (FPLAJDA)]" précise le club organisateur. L'occasion de se rassembler et s'exercer... Le club de Henri Burns a d’ores et déjà répondu à l'appel.

Un prize money -qui reste à définir- sera proposé en récompense.