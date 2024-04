Tahaa: face à l'hécatombe sur les routes, les contrôles routiers sont renforcés

A Tahaa, le carnet noir s'est trés vite rempli. Deux accidents meurtriers en quatre jours sur l’île vanille. Face à cela, les forces de l’ordre sévissent. Des contrôles routiers renforcés sont mis en place.

Pierre Emmanuel Garot, Hitimana Qui •

Pas d'échappatoire pour les automobilistes. Les gendarmes et les mutoi de la commune veillent au grain. Le contrôle routier est minutieusement orchestré: vérification des papiers, test anti stupéfiants, rien n'est laissé au hasard. Et les automobilistes contrôlés sont plutôt compréhensifs. "Il y a une raison à cela, ce sont les accidents. Je pense que c'est une bonne chose de contrôler les gens sur la route" selon Serge Faaite, habitant l'île.

Le contrôle d'alcoolémie reste le moyen de prévention le plus efficace. • ©Hitimana Qui

Joseph Hahe, maire délégué de la commune de Poutoru, pense même qu' "il faut encourager et féliciter la gendarmerie de mener ces opération. C'est à tout à fait opportun. Nous avons vu récemment 2 accidents graves sur Tahaa".

35 infractions relevées ce samedi soir

Sur les 35 conducteurs contrôlés hier soir, pas de grosses infractions relevées . Le non port de la ceinture reste l’infraction la plus courante sur l’île vanille. Pour le chef de la brigade de Tahaa, l'adjudant-chef Letant, les comportements changent et vont dans le bon sens. Cependant, il reste encore un gros travail à réaliser auprès des conducteurs de 2 roues: "nous avons intensifié les contrôles routiers suite à deux accidents mortels que nous avons essuyés le week-end passé, contrôles que nous avions déjà augmentés depuis un certain temps, de façon à apprendre aux habitants de Tahaa les règles basiques de la sécurité routière. Je demanderais à la population de se mettre en règle, notamment les 2 roues, de manière à éviter tout nouveau drame sur les axes routiers".

En 2023, 8 personnes sont décédées dans un accident à Tahaa.. Et malgré les messages de prévention, la route a fait 2 nouvelles victimes la semaine dernière, sur l'ile vanille.