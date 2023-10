Tareva Taiti, plus jeune prêtre ordonné à 28 ans

Tareva Taiti a 28 ans et vient d'être ordonné prêtre. Son cheminement dans la foi et vers le sacerdoce a commencé à l'âge de 7 ans, "l'âge de raison" dit-on. L'archevêque, par l'imposition des mains en a fait un membre supplémentaire de son presbyterium. Un don pour l'église, un appel pour cet homme, très ému au long de cette cérémonie.

KL (MEL LG) •

Le plus jeune prêtre de Polynésie, Tareva Taiti, dit avoir reçu l’appel de Dieu à l’âge de 7 ans, "l’âge de raison". 21 ans plus tard, il concrétise ce rêve prémonitoire, entouré de nombreux jeunes. "J’ai vécu ma vie de jeune, comme tous les jeunes, et puis l’appel est revenu en 2011. Et donc depuis, j’ai découvert la figure du Christ, serviteur. Le Christ, le Bon Papa. Le Christ, celui qui est proche des gens. Le Christ, celui qui est à l’écoute. [La mission qui me tient à coeur] comme le Pape François le dit, c'est l’option préférentielle pour les exclus, pour les pauvres, tous ceux qui sont à la marge, pour toutes les personnes qui sont sur le bord de la route, qui ont besoin d’être relevées, d’être soutenues."

Pour suivre sa vocation, Tareva est parti 6 ans, étudier la théologie à Orléans. Un parcours inspirant pour la jeunesse polynésienne, qui s’est déplacée en nombre pour cet évènement. "C’est un moment de plaisir et de joie pour nous aussi, la jeunesse, confie Purotu, 24 ans. Parce qu'il est un modèle pour nous, un modèle à suivre. Parce que ce n’est pas facile de suivre la voie de Dieu. Il faut savoir qu’il y a beaucoup de difficultés auxquelles il a dû faire face. Mais je pense qu'aujourd’hui, on doit juste remercier le Seigneur, parce qu'il est là juste devant lui."

Pour Heifara, 25 ans et membre du MEJ : "Il est jeune, donc il montre plutôt l’exemple à tout le monde. Surtout à nos jeunes d’aujourd’hui, de le suivre et de suivre le chemin de Dieu."

L’ordination presbytérale de Tareva est une consécration pour sa famille également, le terreau fertile où il a fait grandir sa foi. "On l’a donné au Seigneur et c’est avec grande joie qu’on a donné notre fils au Seigneur, confie Maruia Teuira, la mère de Tareva.

Le 26ème prêtre polynésien vit un rêve éveillé.

Tareva est nommé à la paroisse Sainte-Thérèse de Taunoa, le lieu de culte de son enfance.