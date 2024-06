Te Aito 2024 : Iloha Eychenne, championne chez les dames

La 35ème édition de la Te Aito a débuté le 6 juin avec les plus jeunes catégories sur la plage d'Aorai Tinihau. La course de V1 s'est poursuivie samedi 8 juin, marquée par la victoire d'Iloha Eychenne.

Le coup d'envoi de la dernière étape de la Te Aito 2024 a été donné samedi matin, à 7h30. Après les Aito Tama vendredi, place aux juniors et vétérans hommes, suivis des séniors dames, dans des conditions plus calmes, offrant moins de surf que la veille.

Iloha Eychenne l'emporte chez les femmes pour la troisième année consécutive. Elle vient à bout des 16 kilomètres avec un peu plus de cinq minutes d'avance sur sa poursuivante. "Quand je fais ma course, je n'essaie même pas de voir derrière, j'envoie sur les vagues, je garde ma montre et je maintiens ma vitesse" décrit Iloha. Pour la championne de Huahine, ce qui compte, c'est "la préparation physique, mentale, la nutrition, la technique : c'est un ensemble."

Inscrite à la Vodafone Channel Race prévue le 15 juin prochain, elle en a profité pour faire un tour à la Te Aito et se confronter à "pas mal d'étrangères, dont quatre Françaises...ça fait plaisir de pouvoir partager cette expérience." L'occasion rêvée pour toutes de s'entraîner et "se régaler" sur le plan d'eau s'exclame la championne.

De bon augure pour le championnat du monde, mais il ne faudra pas lâcher les entraînements... "On verra bien ce que ça va donner mais ce n’est pas gagné d'avance cette histoire !" prévient-elle, avec un petit sourire en coin.

L'autre grande championne de Huahine, Tenaturanui Maono, a fait son retour dans la saison. Après sa participation et sa quatrième place à la Save Va'a, elle termine cinquième de la Te Aito 2024 chez les dames. "Elle va continuer à monter, je l'attends !" déclare Iloha, enthousiaste.

Forte de ses cinq médailles aux derniers Jeux du Pacifique, elle veut dédier cette victoire "à toutes les femmes. Il faut qu'on enclenche la vitesse supérieure au niveau du vaa féminin, qu'on continue l'effort sur l'eau. Merci à tous ceux qui me soutiennent" conclut-elle.

À 13 heures ce sameid 8 juin démarrera la course des séniors hommes, avec un parcours de 24 kilomètres.

Toutes les informations sur la course et les podiums sont à retrouver sur le site et la page Facebook de la Te Aito. Un direct sera également assuré par nos équipes en radio et sur le web.