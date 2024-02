Te mana o te moana : l'association célèbre ses 20 ans cette année et a besoin de soutien

Elle fait désormais partie du paysage des associations de protection de l'environnement en Polynésie française. L'association Te mana o te moana œuvre pour soigner les tortues marines et pour sensibiliser. Basée à Moorea depuis 19 ans, elle a déménagé à Tahiti l'année dernière. Elle célèbre ses 20 ans cette année. Pour autant, elle a toujours besoin de soutien, notamment pour acheter un véhicule.

Lucile Guichet / Turouru Gueirard •

Depuis 20 ans, l’association Te mana o te moana a recueilli et soigné plus de 650 tortues marines et sensibilisé des milliers d'élèves. Elle est devenue un pilier dans la protection du monde marin, et plus particulièrement des tortues marines en Polynésie française. "Les tortues qui sont accueillies ici, connaissent différentes sortes de problématiques, comme la pollution plastique, puisqu'elles peuvent en ingérer et également, elles peuvent se retrouver entravées par des fils de pêche ou des filets. Des collisions avec les bateaux, soit par l'hélice, soit par des chocs frontaux, ou encore le braconnage", décrit Hélène Duran, directrice générale de l’association.

Depuis 20 ans, l’association Te mana o te moana a recueilli et soigné plus de 650 tortues marines et sensibilisé des milliers d'élèves. • ©Turouru Gueirard

Il existe 5 espèces de tortues marines en Polynésie. Toutes sont menacées d'extinction et protégées. Pour poursuivre son action, Te mana o te moana lance aujourd'hui un appel aux dons pour financer l'acquisition d’un véhicule. Au final, l'association a besoin de 1,9 million de francs pacifique. “La nécessité d’un véhicule se ressent déjà depuis quelques années, puisque nous allons collecter les animaux malades et blessés aux quatre coins de l’île de Tahiti, mais également de Moorea. Pour ce faire, c’est vrai qu’un véhicule serait quelque chose de très aidant pour l'association", explique la directrice de l'association.

Appel aux dons

Depuis mi-février, l'association a lancé une collecte de dons sur la plateforme de la Fondation Anavai. Celle-ci “a été créée pour aider les associations, à se présenter, à se faire connaître et surtout à collecter des dons pour financer des projets ponctuels”, explique Vaheana Chang, directrice de la fondation. Et chaque cagnotte est reversée à 100% aux associations.

Il reste donc 73 jours de collecte. “Chacun peut participer, en faisant un don. Il y a un montant minimum de 500 francs pacifique, mais il n’y a pas de maximum. L’idée c’est que chaque contribution compte. Les petits ruisseaux font les grandes rivières”, conclut Vaheana Chang.