Territoriales Polynésie 2023 : la 'guerre' des drapeaux de l'entre-deux-tours

Comme au premier tour, les trois partis toujours en lice ont brandi les étendards ce dimanche 23 avril, au marché de Papeete.

Mereini Gamblin •

La guerre des couleurs est déclarée entre le Tapura, le Amuitahiraa, le Tavini et le A Here ia Porinetia (AHIP). Entre les deux tours, les militants s'en donnent à coeur joie. De part et d’autre, on prône le changement. Et même la pluie n’arrête pas le pèlerin. “Depuis 5 heures ce matin nous sommes là, il vient de pleuvoir et pour nous, cette pluie est une bénédiction” décrit Carole, partisane du Tavini.

Engagement, agitation

Les plus motivés sont au marché depuis 3 heures du matin. Mais certains commerçants commencent à s'impatienter. “Ces gens qui viennent avec leurs drapeaux oublient qu'on est là, à 2 heures du matin pour vendre nos produits. Les cris, ce n’est pas ce que le peuple veut” se plaint Véronique, depuis son stand.

Si l'agitation inquiète la vendeuse, Carole se défend : “c’est connu l'agressivité. Mais nous, on est cool, on écoute nos patrons.”

Convaincre

Le Tavini Huiraatira revendique effectivement une politique plus apaisée. Sur le terrain, les têtes de liste jouent la carte de la proximité, entre deux chants du parti désormais rouge-orange. Face aux poids lourds de la politique locale, les Verts restent fair play. Dernière ligne droite avant le second tour. “C’est très important parce-que notre parti politique AHIP n’est pas une minorité sur le fenua. Merci à ces 18 062 électeurs qui ont voté, et nous ont permis de passer le 1er tour. Maintenant nous sommes au second tour”, présente Brenda Hoffman, partisane du AHIP.

Alors quelle couleur va convaincre les consommateurs qui subissent de plein fouet la flambée des prix et bien d'autres problématiques de société ? "Je suis plus concentrée sur mon travail. Cette mobilisation ne me fait pas d'effets mais je vote et j'incite tout le monde à voter" nous dit Manuhere, venue faire des emplettes. “On vient chercher le petit déjà et aussi rejoindre des amis à nous qui sont du parti. (...) Mais mes amis qui ne sont pas trop concernés” indique Hina, étudiante.

Ces jeunes, les partis vont-ils réussir à les mobiliser davantage ? Qu'en sera-t-il des 84 000 abstentionnistes du premier tour ? Réponses le 30 avril prochain.