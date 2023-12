Timi Harris, la première "école en santé" des Tuamotu

Une fin d'année qui se termine en beauté pour l'école Timi Harris de Tiputa. Elle reçoit le label "école en santé", le résultat de deux années de travail. C'est la première école des Tuamotu à obtenir ce label.

(MEL: K.Lienard) •

Vendredi 15 décembre, dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Histoire de finir l'année 2023 en beauté, l'école Timi Harris de Tiputa a obtenu le label "école en santé". C'est la première école des Tuamotu à obtenir cette reconnaissance, qui a nécessité deux ans de travail.

L'école Timi Harris de Tiputa à Rangiroa, première école des Tuamotus à recevoir le label "école en santé". • ©Polynésie la 1ère / Matua Hauata

L'établissement a dû réaliser dix actions concrètes en faveur de la santé et du bien-être de ses élèves. Des ateliers ont été mis en place pour présenter ces actions aux enfants : l'environnement, le tri des déchets et leur valorisation, l'alimentation saine et variée, l'hygiène de vie et le sport.

(Ré)apprendre à manger varié et sainement. • ©Polynésie la 1ère / Matua Hauata

L'inspectrice de l'éducation nationale aux Tuamotu - Gambiers, Fatiha Inza, a fait le déplacement en personne pour décerner ce label.