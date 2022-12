Tinalei, graine de star

Tinalei, 16 ans, montre la voie. Le cercle de ses supporters s'est élargi grâce à l'émission Prodiges de France 2 qui salue les jeunes talents. Elle s'est qualifiée pour la finale qui aura lieu le 29 décembre. La jeune Polynésienne vit désormais aux Etats-Unis... Retour sur le parcours d'une enfant du Fenua.

Natacha Szilagyi (MLMG) •

À 9 ans, Tinalei chantait déjà, jouait du violon au Conservatoire et se produisait sur scène à Papeete pour faire plaisir à son père. Le petit oiseau du Pacifique a grandi. Elle écrit de jolies balades sur le 'ura rouge de Rimatara, en danger d’extinction.

La jeune autodidacte de la chanson a aussi étudié par correspondance jusqu'au lycée, avant de décrocher son baccalauréat à Lamennais, à 15 ans. Aujourd'hui, elle étudie à Los Angeles, où elle prend des cours de musique et d'art dramatique. Ses parents la suivent de très près aux Etats-Unis. "Il y a une particularité ici, c'est qu'importe d'où tu viens, qu'importe ton âge, les gens sont gentils avec toi. (...) Ils t'aident. Même les professeurs, ils veulent juste que tu réussisses" décrit la jeune femme.

Ses parents la suivent de très près aux Etats-Unis. • ©Polynésie la 1ère



En finale de Prodiges

Et elle réussit. La jeune Polynésienne a décroché sa place en finale de l'émission Prodiges, à Paris. Tinalei est montée sur scène, en interprétant un titre dédié à sa grand-mère. "Personnellement, venant d'une petite île comme Tahiti, loin de la métropole, je ne m'y attendais pas. Le niveau était tellement élevé et il y avait tellement de talents, que non, je ne m'y attendais pas du tout", exprime la jeune artiste.

Toute la Polynésie est derrière elle, et elle soutient aussi tous les Polynésiens. "J'ai envie de dire aux gens : il faut rêver plus grand. Il ne faut pas se dire que parce qu'on vient d'une petite île, on ne va pas réussir ses rêves. Non ; on peut réussir à faire de grandes choses" encourage-t-elle.