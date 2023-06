Tour d'horizon des marchés et salons pour la fête des mères

Dimanche 4 juin, on célèbrera la fête des mères. Des fleurs, des vêtements, des objets.... Les marchés et salons font le plein pour cette fête. Petit tour d'horizon

Polynésie La 1ère (MLSF) •

Des fleurs à offrir pour la fête des mères. Un classique qui ne se démode pas et qui fait le succès des Floralies. L'exposition a débuté, jeudi 1er juin, à la mairie de Punaauia. Elle est attendue toute l'année par les exposants.

Une soixantaine pour cette 12ème édition, réunie par la fédération Hei Tini Rau avec le soutien de la Chambre de l’agriculture.

Jusqu’au 11 juin, les horticulteurs proposent fleurs, arbres fruitiers, mais aussi des ateliers de tressage. La mairie de Punaauia mise sur la cohésion entre horticulteurs et agriculteurs puisqu'aujourd'hui se tient le marché du terroir. Il a ouvert à 6h et se terminera à 13h, dans les jardins de la mairie. Entre 9h et 12h, un Photobooth sera disponible pour prendre des photos amusantes avec votre mère.

Les autres évènements pour la fête des mères

Des fleurs aussi au marché de Papeete. Les mama couronnes installées dans la galerie des Halles, y sont à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi 5 heures. Quant aux fleuristes situés à l’intérieur du marché, ils proposeront leurs compositions dimanche jusqu’à 18 heures.

La nouvelle édition du Papeete Market Street met également à l'honneur la fête des mères. C'est de 9h à 17h, sur le front de mer de Papeete. Sur place, plus de 40 exposants locaux proposant une variété de produits allant des vêtements aux bijoux en passant par l’artisanat. À 14h, les candidates de Miss Tahiti feront une apparition. Un espace sera dédié aux enfants avec un château gonflable et des ateliers créatifs.

Le Salon de la Fête des mères se poursuit à l'hôtel Hilton Tahiti jusqu'à demain. Il est organisé par l’association Artisanat d'Art Polynésien. Sur place, une cinquantaine d’artisans qui utilisent le coquillage, la nacre, la fibre, l'os ou encore les perles de Tahiti.