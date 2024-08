Transports scolaires : La grève est évitée...provisoirement

La grève est provisoirement évitée dans les transports terrestres. Le préavis est reporté en raison d'une erreur de date. En attendant le dépôt d'un nouveau préavis, les négociations se poursuivent malgré tout sur la mise en place d'une convention collective notamment.

Les négociations débutent sur le parking pour savoir qui va discuter avec la direction de la société Tere Tahiti. Après s’être mis d’accord, seuls trois représentants syndicaux se retrouvent avec la direction à l’étage. Moins d’une heure après, tout le monde sort et c’est la surprise : le préavis de grève n’est pas conforme.

Il y a eu un petit souci au niveau de la date, mais on va redéposer un autre préavis de grève. D’ici là, les patrons sont toujours d’accord pour négocier. Jerry RERE, Secrétaire général du syndicat Autonome des Réseaux de Tahiti (SA-RTCT)

"Pas de grève lundi"

Le préavis ne respecterait pas les règles et donc la grève qui devait débuter lundi serait "illégale".

Il y a un non-respect des cinq jours francs, déjà. Parce que la grève devait commencer demain dimanche alors que le préavis a été déposé mardi. Normalement, il n'y a pas de grève lundi. Le préavis tel quel ne respecte pas les règles. Du coup, toute grève qui en découlerait serait illégale.” Xavier CHUNG SAO, Directeur de production société RTCT Tere Tahiti

Cela n'empêche pas les syndicats de déposer un nouveau préavis de grève. En attendant, la réunion a permis d'aborder plusieurs points, et notamment "par rapport à la situation sociale et aux soi-disant affaires de séquestration, intimidation, harcèlement de notre part" expose Xavier Chung Sao. La direction est catégorique et veut être claire à ce sujet : "on nie totalement."

Même scénario à Papara pour les revendications principales, à savoir : la mise en place d’une convention collective dont dépendent la revalorisation des salaires et les avantages sociaux des employés.

On regrette cette faute de procédure, mais bon. C’est la première fois que je suis cosignataire d'une grève. On s’excuse encore auprès des collègues. Mais lundi on dépose. On ne lâche rien. Yoan RICHMOND, SG de la Fédération des Rassemblements des Syndicats de Transports en communs de Polynésie (FRSTCP)

Le transport scolaire et régulier risque des perturbations. Les quatre préavis de grève seront de nouveau déposés lundi 19 août pour une grève effective le dimanche 25 août à minuit, si aucun accord n’est trouvé avant.