TRE Transports en grève : les salariés repris sans leur ancienneté et avec un salaire en baisse

Cela fait deux semaines que les salariés de la société TRE Transports, dont les camions livrent le coprah à l'Huilerie, se battent pour garder les mêmes conditions de travail qu'avant. Car depuis que l'affaire a changé de patron, l'ancienneté n'est pas reconnue et le salaire a été revu à la baisse. Les syndicalistes devraient saisir le tribunal du travail, après que leur recours ait été rejeté par le tribunal administratif.

S.Teiva / M.Gamblin •

Seize salariés de la société TRE Transport (ex TEHIHIRA), qui gère le déchargement et le transport de coprah au Port de Papeete vers l'Huilerie de Tahiti, sont en grève depuis le 22 décembre 2022. Tout a basculé lorsque l'ancien patron a abandonné l'affaire. Le nouvel employeur, Tamarino Enrico, a bien repris les salariés mais sans prendre en compte leur ancienneté et avec un salaire moins élevé.

Aujourd’hui, leur syndicat -CSTOP FO- attaque le transfert des contrats de travail. Parmi les points de revendication : le maintien de leur salaire à 1 100 Fcfp.

Plus d'ancienneté et un salaire à la baisse

Ils touchent actuellement 994 Fcfp de l’heure : une misère pour les tâches réalisées. Car il déchargent chaque mois entre 600 et 800 tonnes de coprah en provenance des îles avant de les acheminer au centre de stockage de l’Huilerie de Tahiti.

Un taux horaire que le nouvel employeur a revu à la baisse, en changeant la convention collective des 18 salariés de l’entreprise.

Le recours déposé par le syndicat CSTP-FO a été rejeté par le tribunal administratif mardi 3 janvier. Ils doivent saisir le tribunal du travail, compétent en la matière.

L’Huilerie de Tahiti, société pour laquelle TRE Transport est prestataire, n’est pas impactée pour le moment. Mais si le mouvement perdure en période de pleine activité, la situation pourrait devenir problématique.

Les salariés entame ce jeudi leur onzième jour de grève. Ils attendent davantage de considération de la part du tribunal du travail.