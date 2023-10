Très proches de la gendarmerie de Faa'a, trois entreprises cambriolées

Trois sociétés victimes de vols dans la nuit de mercredi à jeudi matin. Il s’agit d’entreprises installées dans l’immeuble Sienne, à côté de la gendarmerie. Les suspects ont dérobé un véhicule de service pour transporter des cartons de vêtements, de l’outillage et du matériel informatique volés dans d'autres sociétés.

Titaua Doom •

Le cambriolage semble avoir été organisé selon les victimes. Les individus sont d’abord entrés par effraction dans le hangar de la marque de vêtements Teahupoo témoigne Nicolas commercial surpris et en colère. « C’est mon collègue qui est arrivé en premier, il manquait le cadenas, il a ouvert le hangar et il a vu des cartons par terre et que c’était un peu le bazar. Le stock est sur deux niveaux, au rez-de-chaussée, ils se sont servis un peu dans tous les cartons, c’était un peu ciblé, il y avait des shorts, des chemises et des tee-shirts et à l’étage, il y a des cartons dans lesquels on a retrouvé des savates, des chemises, ils avaient tout bien plié, vraiment bien préparés comme s'ils allaient livrer. C’est la première fois que nous sommes victimes de cambriolages depuis qu’on est ici, depuis dix ans et encore nous ça va, le hangar n’a pas été vandalisé mais je pense à nos voisins chez qui on a tout cassé, c’est quand même rageant quand on travaille pour rien » déplore Nicolas.

Les cambrioleurs sont partis avec des cartons de vêtements de la marque Teahupoo. • ©Titaua Doom

Des tee-shirts d'entreprise volés



Après avoir rempli leurs cartons de vêtements, les suspects ont cherché un moyen de transport. Ils démontent alors la vitre arrière de la cabine d’un camion plateau mais ne parviennent pas à démarrer la voiture, ils tentent encore leur chance trois mètres plus loin et essayent de trafiquer un véhicule de DG Pacific, une entreprise de construction, gérée par Denis Pages qui a découvert l’effraction le lendemain matin à son arrivée. " Je n’aurais jamais cru que cela pouvait arriver ici à Tahiti de voler un camion et en plus à côté de la gendarmerie de Faa'a ! " s'étonne le patron.

La société de Denis Pages a été cambriolée, les voleurs sont partis avec son fourgon. • ©Titaua Doom

" Quand je suis arrivé à 5h ", explique Denis Pages, " j’ai vu mon camion ouvert et le portail de mon hangar fermé mais mon cadenas cassé, j’ouvre le hangar et je vois qu’il me manque le camion à l’intérieur, de là, je vois que la porte du bureau est grande ouverte et qu’il me manque deux ordinateurs portables et là je comprends enfin que j’ai été cambriolé durant la nuit. Depuis le vol, [...] je n’arrive plus à assurer tous mes chantiers. Je pense que mon fourgon a transporté leur butin, les vêtements du hangar de mes voisins mais aussi de l’outillage à main, meuleuse, viceuse et compresseur d’air et ce que je ne comprends pas, nos tee-shirts de société. "



Le fourgon était à l'intérieur du hangar de la société DG Pacific. • ©Titaua Doom



Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Faa'a et c’est à cette occasion qu’un gendarme a confié aux victimes qu’il y avait une recrudescence de vols ces dernières semaines. Le 6 octobre 2023, les sociétés DHL et AnSet Assurances, toujours à Faa'a, ont fait l’objet de tentatives d’effraction, de même que les locaux du centre commercial situé à côté de Carrefour Auae.