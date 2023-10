Un Australien violemment percuté par une baleine lors d'une session de wingsurf

Alors qu'il glissait sur son wingsurf, un Australien de 55 ans s'est fait percuter par une baleine avant de rester coincé sous l'animal par 6 mètres de fond. Il s'en sort miraculeusement indemne.

LG avec AFP •

Jason Breen, Australien de 55 ans, a tout filmé. Alors qu'il glissait sur son wingsurf (planche courte à foil tractée par une voile), près de la plage de Mona Vale, au nord de Sydney, une baleine à bosse le percute violemment. Plaqué par le jeune cétacé de plusieurs tonnes, puis entraîné à 6 mètres de profondeur un long moment, l'homme s'en sort miraculeusement indemne.

"J'ai vu la tête hors de l'eau, puis j'ai vu le reste du corps sortir et après, j'ai vu toute la baleine au-dessus de moi, raconte-t-il aux médias locaux australiens. Et, à ce moment-là, je dois être honnête, j'ai eu peur. Pendant tout le temps passé sous l'eau, vous pouvez sentir la masse de l'animal se presser contre votre corps et vous pousser vers le bas.[...] Heureusement, j’ai senti le leash se rompre et j’ai pu me libérer du corps de la baleine et remonter à la surface."

De retour sur le rivage, il découvre que sa caméra d'action a filmé toute la scène.

Sur la côte, un passant a également filmé : "Je me suis dit 'ouh, ça va pas être bon, ça !', se souvient Paul Mettelbeck, témoin. Il a eu beaucoup de chance."