Un campus connecté aux Marquises pour suivre une première année universitaire à distance

Situé au collège de Nuku Hiva, le campus connecté des Marquises ouvre ses portes à la fin du mois et propose deux cursus.

Pascal Mitote •

Voulu par le ministère de l’éducation, le campus sera placé sous la tutelle de l’université de Polynésie française en collaboration avec le collège de Taiohae. Cette structure connectée va notamment permettre aux étudiants marquisiens de suivre une première année d’études universitaires en restant dans leur archipel d’origine.

Cette semaine les intervenants du campus ont reçu, installé et testé le matériel informatique : une télévision connectée, un robot de télétransmission, une télévision d’affichage, 4 ordinateurs, 10 portables, le tout connecté à la fibre optique.

Dès la fin du mois, les locaux du campus de Nuku Hiva seront accessibles du lundi au vendredi en journée à tous les étudiants inscrits. Ils pourront y voir et revoir en visioconférence les cours dispensés par les enseignants de l’UPF en utilisant les outils informatiques et avec le soutien d’un animateur référent basé sur place.

Deux cursus sont proposés au campus de Nuku Hiva : le passeport réussite et orientation axé sur le droit, l’économie et la gestion et, pour les personnes de plus de 24 ans souhaitant reprendre des études, un diplôme d’accès aux études universitaire (DAEU).

Les inscriptions au campus connecté se poursuivront toute la semaine.