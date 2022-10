Un concert pour la paix à la mairie de Pirae

Le Conservatoire artistique et le club soroptimist organisent la 10e édition du concert de la Paix, le vendredi 7 octobre à 19h25 à la mairie de Pirae.

Depuis qu'ils ont chanté lors de la visite du Président de la République, puis au Sommet Mondial des Océans, les chanteuses et chanteurs du choeur des jeunes talents du Conservatoire, dirigés par Bruno Demougeot, sont très demandés. Ils participeront à la dixième édition du Concert de la Paix 2022, qui se tient ce vendredi 7 octobre à 19h15, dans la grande salle de la Mairie de Pirae.

Ce concert, caritatif, est organisé avec nos partenaires du Club Soroptimist. Les recettes dans leur intégralité financeront une série de bourses d'études artistiques pour de jeunes Polynésiennes méritantes mais défavorisées.

Au programme : les danseurs adultes Tane et Vahine du Te Fare Upa Rau, en ouverture (Erena Uura et Toanui Mahinui à la direction); un merveilleux duo de musique polynésienne avec Brenda Tihoni et Yolande Kautai (guitare/Ukulele); le choeur des jeunes talents, puis un final en apothéose lyrique avec Peterson Cowan, et ses élèves.



INFOS PRATIQUES

billetterie au secrétariat du conservatoire (tel 40 50 14 14, Fabiola) et sur place vendredi soir à partir de 18:00.

Tarif unique : 2000 XPF