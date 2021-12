Un dernier marché de l'année presque comme les autres

C’est aujourd’hui qu’a eu lieu le dernier marché de l’année à Papeete. Le marché de Mapuru a Paraita est le lieu où trouver tout ce qui agrémentera un dîner, voire un repas pour le réveillon, pour accompagner le passage d’une année sur l’autre. Ou tout simplement pour passer un bon week-end, même si c'est le dernier de 2021.

ET/TT •

Aujourd'hui, c'est le dernier week-end de l'année du marché de Papeete. Un dimanche comme un autre pour les uns, ou avec moins d'affluence pour les autres. Une chose est sûre, les marchands sont toujours là, leurs produits également.

Comme à la boulangerie. • ©Polynésie la 1ère

Comme Anthonio, un vendeur de viennoiseries. La crise sanitaire a laissé quelques traces dans son chiffre d'affaires. "Y'a des hauts et des bas, on tient le coup, on reste positifs, on reste comme ça".

Ici, les mesures sanitaires sont respectées. Masques, gel, les stands reçoivent du monde malgré la crise du covid. • ©Polynésie la 1ère

Même sentiment d'année sans éclat pour Manania : "le chiffre d'affaires est en baisse, plus bas que par rapport aux deux précédentes années. Heureusement qu'il y a les aides de l'Etat". Elles ont permis de tenir le coup pendant les périodes de confinement, quand les gens restaient à la maison et se rendaient uniquement dans les grandes surfaces pour faire leurs courses.

Toujours les mêmes

Le vaccin est passé par là, les bonnes vieilles habitudes ont vite repris le dessus. Masqués, les gens se côtoient à nouveau, et fréquentent encore plus ce bon vieux marché de Papeete.

Pas de marché sans marchands de fruits et légumes. • ©Polynésie la 1ère

Alors les mêmes marchands pointent du doigt les mêmes pea pea. "Le problème au marché, il n'y a pas de parking. Quand les clients viennent, ils n'ont pas d'endroit pour se garer, donc ils sont pressés", et dans ce cas, ils ne prennent pas le temps d'acheter, se lamente Angéla.

Et pas de marché sans poissons ! • ©Polynésie la 1ère

Heureusement, tous ne sont pas comme ça. "Des fruits, des légumes, du poisson, un petit jus bien frais, ça va permettre de bien démarrer la journée...mais personnellement, pas d'excès même si c'est Noël", constate Frédéric, un client.

Même son de cloche pour Michel qui hormis des "friandises chinoises comme les samoussas, les nems...j'achète juste le nécessaire, un peu de légumes, de poisson, on mange léger même pendant les fêtes", dit-il.

"Explosion de vie"

Finalement, Christine ne change pas ses habitudes. "Le dimanche, c'est jamais léger pour les Tahitiens, il y a du poisson cru, du pua choux, du pua rôti et des croissants. Quand c'est les fêtes, on profite, c'est une explosion de vie", déclare-t-elle.

Christine est égale à elle-même : le dimanche, elle mange toujours bien ! • ©Polynésie la 1ère

Le week-end prochain, elle risque d'être un peu triste puisque le marché fermera ses portes, nouvel an oblige.